25 de juniori de la Steaua, la urgenţe. Tinerii s-au simţit rău după ce au mâncat la un restaurant din Arad

25 de juniori de la Steaua Bucureşti, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani şi doi antrenori, au ajuns la Urgenţe, cu simptome de enterocolită! Tinerii ar fi început să se simtă rău încă de vineri, după ce au luat masa la un restaurant din Arad.

de Redactia Observator

la 19.04.2026 , 07:51

A doua zi după meci, starea lor s-a agravat şi întregul grup s-a prezentat la Spitalul Judeţean. Acolo, au primit îngrijirile medicale de care aveau nevoie. Inspectorii sanitari au fost în control la restaurantul unde a mâncat echipa.

De vină ar fi fost caşcavalul pane, pe care l-au mâncat toţi jucătorii. Bucătăria a fost închisă, iar patronul a primit o amendă de 63.000 de lei.

arad steaua spital medici
