Nvidia vrea să revoluţioneze piaţa de laptopuri şi PC-uri cu un "supercip"

În ultimii ani, ori de câte ori Jensen Huang, șeful Nvidia, a urcat pe scenă, a urmat un scenariu familiar, dezvăluind semiconductori, software și sisteme din ce în ce mai puternice pentru rularea inteligenței artificiale în centrele de date. Nu e de mirare: boom-ul inteligenței artificiale a declanșat o creștere a cheltuielilor în fermele gigantice de servere, iar o mare parte din acești bani au ajuns direct la gigantul producător de cipuri.

În ultimii patru ani, veniturile anuale ale diviziei de centre de date Nvidia au crescut de la 11 miliarde de dolari la 194 de miliarde de dolari, împingând valoarea de piață a firmei peste 5 trilioane de dolari, relatează The Economist.

Dar pe 1 iunie, la Computex, un eveniment anual al industriei tehnologice din Taiwan, Huang a făcut mai mult decât să reîmprospăteze produsele Nvidia pentru centrele de date. El a dezvăluit RTX Spark, un cip care va fi lansat la sfârșitul acestui an pentru computere personale (PC-uri), construit în colaborare cu Microsoft. Nvidia concurează cu Intel și AMD, producătorii de cipuri care domină segmentul - și pariază că următoarea fază a inteligenței artificiale se va desfășura nu doar în centrele de date, ci și pe dispozitivele de la marginea rețelei.

În ultimii ani, PC-urile au fost unul dintre punctele slabe ale tehnologiei. Evercore, o bancă de investiții, estimează că în ultimul deceniu vânzările de cipuri pentru computere desktop au scăzut cu 4% pe an, în timp ce cele pentru laptopuri au rămas aproximativ constante. Ceea ce atrage un interes nou este ascensiunea inteligenței artificiale "agentice", software care poate îndeplini singur sarcini complexe. Pe măsură ce se răspândește, se așteaptă ca numărul de token-uri (bucățile de text procesate de modelele de inteligență artificială) să crească brusc. Creatorii de modele și furnizorii de cloud deja se străduiesc să țină pasul. Descărcarea unei părți din muncă din cloud către dispozitivele locale ar putea fi mai ieftină și mai eficientă.

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Nvidia susține că acest lucru va necesita un alt tip de tehnologie. PC-urile se bazează pe unități centrale de procesare (CPU), cipuri de uz general care gestionează totul, de la procesarea de texte la navigarea web. CPU-urile pot coordona munca agenților IA, dar modelele pe care se bazează acești agenți au nevoie de un alt tip de cip: unități de procesare grafică sau GPU-uri, piața pe care Nvidia o domină. Cu RTX Spark, Nvidia combină cele două tipuri într-un "supercip". Rezultatul, potrivit lui Huang, este că PC-ul este reinventat pentru prima dată în 40 de ani, înlocuind vechiul model, în care oamenii făceau cea mai mare parte a clicurilor și tastării, cu unul în care agenții IA fac o mare parte din muncă.

Succesul este departe de a fi asigurat. Nvidia nu este străină de PC-uri; înainte de boom-ul IA, câștiga o mare parte din bani vânzând GPU-uri pentru mașini de jocuri. Dar în ceea ce privește CPU-urile pentru PC-uri, este un nou-venit. Intel și AMD furnizează împreună peste patru cincimi din totalul CPU-urilor vândute pentru PC-uri. În ceea ce privește software-ul, Nvidia spune că a lucrat cu Microsoft timp de peste doi ani și jumătate la noul cip. Chiar și așa, unii analiști rămân sceptici că dezvoltatorii și utilizatorii vor adopta rapid o nouă clasă de PC-uri axate pe IA pe primul loc.

Cu toate acestea, Nvidia are o mulțime de avantaje. Pentru început, are grămezi de bani de investit; analiștii se așteaptă ca firma să genereze aproximativ 200 de miliarde de dolari în flux de numerar disponibil în acest an. De asemenea, are influența necesară pentru a atrage parteneri și un brand care ar putea contribui la captarea atenției consumatorilor. Mai mulți dintre cei mai mari producători de PC-uri, inclusiv HP, Lenovo și Acer, au semnat deja acorduri pentru a oferi noul cip în dispozitivele lor.

Mișcarea Nvidia este un alt semn referitor la cât de dură a devenit afacerea cu cipuri, firmele aventurându-se tot mai departe de teritoriul lor original. În martie, Arm, un designer britanic care licențiază planuri de cipuri către alții, a anunțat propriul său procesor pentru centrele de date cu inteligență artificială; RTX Spark folosește designurile Arm pentru procesorul său.

La o zi după ce Huang a vorbit la Computex, Lip-Bu Tan, șeful Intel, și-a prezentat propriile planuri. Printre acestea se număra și un cip cu inteligență artificială care urma să apară la sfârșitul acestui an, menit să ruleze modele în centrele de date. Intel, a spus Tan, "se va descurca foarte bine". Huang este la fel de încrezător.