Semnificaţia steagului roşu, galben şi roşu-galben pe litoral. Când nu ai voie deloc în apă

Alertă la malul mării. Steagurile de avertizare au rămas arborate şi duminică în toate staţiunile din sudul litoralului, de la Eforie Nord şi până în Vama Veche, iar în apă au putut intra doar înotătorii experimentaţi. Curenţii au fost periculoşi chiar şi la mal, mai ales pentru copii. Fetiţa de 11 ani scoasă sâmbătă în ultima clipă din valuri este în continuare în stare foarte gravă la spital.

Astăzi, marea este liniștită după un weekend tumultos, în care sâmbătă a fost arborat steagul roșu, iar duminică a fost arborat steagul galben.

Când sunt valuri, trebuie să fiți atenți la steagurile arborate pe foișoarele salvamarilor. Dacă vedeți steagul roșu, înseamnă că scăldatul este interzis, curenții sunt puternici, chiar și la mal. Este vorba despre acei curenți rip, care se formează de la mal către larg și vă trag fără să realizați. Sunt puternici, sunt înșelători, iar dacă ajungeți în larg, spun salvamarii că ar trebui să ieșiți în lateralul lor.

Steagul galben înseamnă că în apă ar trebui să intre doar înotătorii experimentați, iar dacă vedeți steagul jumătate roșu, jumătate galben, înseamnă prezența salvamarului pe plajă. Asta înseamnă că de la ora 7 dimineața până la ora 19 salvamarii sunt prezenți, dar după ora 19, dacă veniți noaptea după o petrecere și vreți să faceți o baie în mare, să știți că este foarte periculos, pentru că nu sunt aici cei care ar putea să vă salveze în caz de pericol.

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În ceea ce îi privește pe copii, este foarte important ca părinții să îi monitorizeze în permanență. Colacul, salteaua sau alte dispozitive gonflabile nu sunt garanția că nu se pot îneca. Unele chiar pot deveni capcane mortale, spun salvamarii, pentru că te pot ține capul în apă.

În sudul litoralului sunt și zone unde nisipările recente au făcut gropi în plajă, aproape la mal, sub apă. Dacă nu vă aventurați în larg, nu depășiți balizele care au rolul de a vă ține în siguranță.