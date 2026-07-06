Se face ordine pe străzile dintr-un oraș din România. Șoferii care își lasă mașinile murdare pe domeniul public riscă amenzi usturătoare.

Amenzi de 5.000 de lei pentru mașinile murdare lăsate pe domeniul public. Unde se aplică măsura - Shutterstock

În Alba Iulia, menținerea curățeniei mașinii nu mai este doar o opțiune personală, ci o obligație legală atunci când vehiculul ocupă spațiul comun, scrie Ziarul Unirea. Șoferii care nu respectă noul regulament de gospodărire a municipiului riscă amenzi uriașe.

Mai exact, regulamentul prevede sancțiuni clare pentru "neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, în stare corespunzătoare de curățenie". Măsura vizează eliminarea aspectului neîngrijit al mașinilor abandonate sau lăsate perioade lungi în parcările orașului.

Amenzile pentru proprietarii de autovehicule neîntreținute, lăsate pe domeniul public, vor varia în funcție de categoria din care fac parte contravenienții, potrivit prevederilor noului Regulament de gospodărire a municipiului Alba Iulia.

Articolul continuă după reclamă

Persoanele fizice care își lasă mașinile murdare sau într-o stare vizibilă de degradare pe domeniul public riscă sancțiuni cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

În cazul persoanelor juridice, amenzile sunt considerabil mai mari, fiind cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei pentru autovehiculele neîntreținute amplasate în spațiile publice.

Constatarea și sancționarea contravențiilor vor fi în sarcina Poliției Locale Alba Iulia, iar sumele provenite din amenzi vor fi virate integral la bugetul local.