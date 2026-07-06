Este posibil ca în acest an Spania să atragă 100 de milioane de turişti străini, numărul vizitatorilor fiind aşteptat să crească în timpul sezonului estival crucial, ajutat de incertitudinea din Orientul Mijlociu, a declarat luni ministrul Turismului, Jordi Hereu, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Record istoric: Spania se aşteaptă la 100 de milioane de turişti în acest an - Profimedia

Spania, a doua cea mai vizitată ţară din lume, după Franţa, a primit anul trecut 96,8 milioane de turişti, ceea ce a reprezentat un nivel record şi o creştere de 3,2% faţă de anul precedent. "Probabil vom ajunge la (100 de milioane) dacă această tendinţă continuă. Ar fi rezultatul natural", a spus Hereu la o conferinţă de presă.

Spania ar putea ajunge la 80 de milioane de turişti străini până la 1 octombrie

Conform datelor publicate luni de Ministerul Industriei şi Turismului, în primele cinci luni ale anului, Spania a primit 36,8 milioane de turişti internaţionali, cu 5% mai mult decât în primele cinci luni ale anului trecut. Cheltuielile în destinaţiile turistice în această perioadă au ajuns la 50,257 miliarde de euro, o creştere de 7,8%.

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În sezonul estival, perioada iunie-septembrie, destinaţiile turistice spaniole se aşteaptă la până la 43 de milioane de turişti internaţionali, cu 6% mai mult decât perioada similară a anului 2025. În ceea ce priveşte cheltuielile preconizate, autorităţile spaniole se aşteaptă cheltuieli totale de 64 de miliarde de euro pentru perioada iunie-septembrie, o creştere de 10% faţă de anul precedent.

Guvernul spaniol anticipează o creştere a numărului de sosiri "la fel cum s-a întâmplat în primăvară", în pofida incertitudinii geopolitice din jurul războiului dintre SUA şi Israel împotriva Iranului. În ultimele luni, tulburările din Orientul Mijlociu au deviat unii călători de la destinaţiile din regiune şi au stimulat cererea pentru ţările din sudul Mediteranei, inclusiv Spania. "Acum trei luni, credeam că conflictul din Orientul Mijlociu ar putea încetini sosirile turiştilor, dar datele arată o rezistenţă remarcabilă în pofida circumstanţelor", a spus Hereu.

Adunând datele din ianuarie până în mai, Spania ar putea ajunge la 80 de milioane de turişti străini până la 1 octombrie, o performanţă mai puternică decât se aşteptau autorităţile în martie. În timp ce sosirile în destinaţiile tradiţionale cu soare şi plajă sunt aşteptate să continue să crească în această vară, Guvernul de la Madrid se aşteaptă ca regiunile din interior să înregistreze probabil creşteri şi mai mari, ajutate şi de eclipsa totală de soare din august, care va fi vizibilă pe o mare suprafaţă a Spaniei. Hereu a spus că multe unităţi de cazare turistică din zonele rurale au fost complet rezervate graţie interesului faţă de eclipsă

Potrivit lui Jordi Hereu, direcţionarea turiştilor spre interiorul ţării, către zone mai puţin cunoscute, ar ajuta, de asemenea, Spania să facă faţă supraaglomerării din destinaţiile populare de coastă, care a provocat reacţii negative din partea locuitorilor. El a îndemnat guvernele regionale să gestioneze ofertele turistice, susţinând că cererea va continua să crească.