Vremea rece face primele victime. În București, un om a murit intoxicat cu fum într-un incendiu care a izbucnit într-o încăpere din locuința sa. În Argeș, patru copii au ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon degajat de un generator.

În Capitală, trei persoane au ajuns de urgență la spital, în stare de inconștiență, după ce sufrageria casei în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări. Salvatorii ajunși la fața locului au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor, însă pentru o persoană, din păcate, nu s-a mai putut face nimic, iar medicii au fost nevoiți să declare decesul.

Iar în Argeș, patru copii au ajuns de urgență la spital după o posibilă intoxicație cu monoxid de carbon. Totul s-ar fi întâmplat după ce părinții acestora ar fi folosit un generator pe bază de motorină în interiorul casei, iar gazele ar fi fost inhalate de către cei mici.

Copiii, cu vârste cuprinse între 1 și 7 ani, au fost preluați de echipajele medicale după ce părinții au cerut ajutorul. Acum, din fericire, sunt în afara oricărui pericol, iar starea lor este stabilă.

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