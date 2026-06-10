45 de oameni, păcăliţi de o falsă agentă de turism. Au plătit vacanţe de lux şi rămas fără bani şi concediu

Au visat la vacanţe în ţări exotice şi destinaţii de lux, dar s-au trezit într-un coşmar. Peste 45 de persoane au rămas și fără bani, și fără concediul mult așteptat, după ce au căzut în plasa unei femei care poza în agent de turism.

Cu oferte irezistibile și promisiuni de nerefuzat, aşa ar fi reuşit femeia să golească conturile victimelor. În plus, se folosea de identitatea altor persoane pentru a duce la bun sfârşit aşa-zisele "rezervări".

O parte din victime chiar au mers în hotelurile unde ar fi trebuit să se cazeze, dar au fost nevoite să se întoarcă.