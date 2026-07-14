Nouă turiști au rămas blocaţi pe traseu în munții Harghitei. Şase urşi le-au ieșit în față

Nouă turişti, printre care şi copii, au rămas blocaţi pe un traseu din munţii Harghitei, după ce în calea lor au ieşit 6 urşi. Oamenii au solicitat de urgenţă ajutorul jandarmilor pentru că le-a fost teamă să mai coboare în zona în care îşi parcaseră maşinile. Ce trebuie să facem înainte să plecăm într-o zonă unde ştim că e posibil să dăm de urşi?

E foarte important, spun specialiștii, să ne informăm extrem de temeinic înainte de a face o drumeție într-o zonă în care a fost raportată prezența unor animale sălbatice periculoase.

De asemenea, e important să facem zgomot, pentru a nu risca să fim surprinși de întâlnirea cu animale sălbatice periculoase și să nu uităm să punem în bagaj un spray omologat împotriva urșilor și mistreților, de exemplu.

Unde s-a petrecut evenimentul

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Evenimentul de la care am pornit în această discuție s-a petrecut ieri, după amiază, în zona Capelei Szephavas, în apropierea localității Lunca de Sus din județul Harghita. Vorbim despre un grup de 9 turiști, 3 bărbați, 3 femei și 3 copii, care s-au lăsat mașinile și au pornit într-o drumeție. În zona respectivă au fost surprinși de întâlnirea cu numai puțin de 6 urși.

Accesul spre turişti a fost dificil

Au rămas blocați acolo, s-au temut să-și continue traseul, au cerut ajutor prin 112 în jurul orei 13:10. Două echipaje de intervenție ale inspectoratului de jandarmi, județean Harghita, au pornit imediat înspre ei. Accesul a fost dificil pentru că terenul era accidentat.

La momentul la care jandarmii au ajuns acolo, urșii nu mai erau. Jandarmii au asigurat zona și i-au escortat în siguranță pe cei 9 turiști, printre care 3 copii, înapoi la mașini și de acolo înapoi în zona sigură.