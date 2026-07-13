Suntem în plin sezon estival, când valul concediilor ar trebui să ne spele de orice grijă. În realitate, însă, mulţi ne întoarcem din vacanță la fel de obosiţi. Zilele libere nu mai țin pasul cu epuizarea acumulată de peste an. Iar presiunea că revenim la muncă ne lasă fără vlagă. Întoarcerea la servicu ar trebui făcută cu porţia. Şi, dacă nu reuşim să intrăm în rutină, n-ar fi rău să cerem ajutorul unui medic. Ar putea fi vorba inclusiv de un burnout.

Nici concediul nu mai e ce-a fost. O vacanță prea scurtă sau trăită pe repede-înainte nu reușește să șteargă oboseala adunată înainte de plecare. Din contră, pentru mulți, revenirea la muncă e boală grea. O confirmă și Justin, care abia s-a întors din concediu.

"Am apucat să dorm doar 3-4 ore pe noapte, a fost un drum îngrozitor și un trafic intens, iar acum mă duc la muncă. Mult mai obosit și toată lumea are așteptări de la mine să fiu în forță, dar de fapt mai bine rămâneam acasă. E foarte greu", a mărturisit Justin.

De altfel, schimbarea bruscă a programului, somnul mai puțin odihnitor, suprasolicitarea din vacanță, dar și excesele alimentare sau de alcool sunt printre principalele motive pentru care întoarcerea la birou devine o provocare.

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Ideal ar fi o perioadă de acomodare între vacanță și revenirea la serviciu.

"Uneori și eu am impresia că întoarcerea din vacanță e așa ca lovitura unui bloc de beton. În prima zi de lucru este important să nu facem nimic", a spus şi Irina Gruia, psiholog.

O revenire mai ușoară din concediu începe cu pași mici: ia lucrurile încet, nu încerca să rezolvi totul din prima zi și păstrează măcar un obicei care te-a făcut să te simți bine în vacanță. Chiar și o cafea băută în liniște poate face diferența.

"De multe ori plecăm în vacanță la limita burnoutului. Când ne întoarcem, cantitatea de sarcini este la fel de mare și se reactivează acel burnout. El nu a dispărut nicăieri. Acel mod de a funcționa în alertă al creierului", a mai spus Irina Gruia.

Chiar dacă vacanțele ne oferă o pauză binevenită, ele nu elimină și cauzele oboselii.