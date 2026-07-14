Locuitorii din Covasna au început să îşi dezactiveze sistemul RO-Alert, exasperaţi de sunetul puternic al notificării. Mai ales că multe dintre aceste mesaje sunt trimise noaptea. Aşa s-a ajuns la o situaţie cel puţin ciudată: sistemul care trebuia să alarmeze populația în cazul oricărui pericol colectiv major este decredibilizat de numărul prea mare al animalelor sălbatice.

În luna iunie, în Sfântu Gheorghe, au fost mai multe mesaje Ro-Alert legate de urși decât în toate celelalte luni ale anului. Din 216 mesaje trimise de Inspectoratul de Urgenţă al judeţului Covasna, 117 sfătuiau localnicii să aibă grijă, pentru că ar putea da nas în nas cu sălbăticiunile. Şi, spre nemulţumirea localnicilor, multe din ele au sunat noaptea.

"Zi de zi vin, cam de 4, 5 ori. Alaltăieri, cam de 4 ori. (...) Şi noaptea, cam la 00 - 1, se trimite alarma". "Am primit destule. De câte ori este anunţat, de atâtea ori primesc". "Am şi eu dezactivat, ne deranjează noaptea", au spus oamenii.

Potrivit legii, mesajele RO-Alert sunt trimise în limba română şi engleză. Însă, într-o localitate cu populație maghiară majoritară, mesajele de alertă trebuie redactate și în această limbă. Astfel, oamenii ajung să primească uneori două mesaje pentru acelaşi urs, iar raza de transmitere nu este deloc mică.

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"Dacă discutăm despre urs, trebuie să creăm o zonă, mai precis o rază de 3 kilometri. Se fac demersuri in vederea diferentierii tonurilor de apel, in special pe timpul nopţii", a afirmat Mihai Cioacă, împuternicit șef Centru Operațional ISU Covasna.

În județul Covasna trăiesc, potrivit ultimei estimări oficiale, peste 2300 de urși. Specialiștii spun că numărul ideal al acestor animale ar trebui să fie de aproape patru ori mai mic.