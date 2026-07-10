Drumul către una dintre cele mai spectaculoase arii protejate din ţara noastră a fost blocat cu un gard. În plin sezon al vacanțelor, turiștii nu mai au voie să se apropie de Focul Viu, din Ținutul Buzăului. Proprietarii terenului privat pe care trece drumul de acces spre flăcările care nu se sting niciodată spun că nu mai suportau haosul provocat de ATV-uri și motociclişti care făceau off road. Oamenii aşteaptă acum ca autorităţile locale să stabilească un acces legal şi reguli clare de vizitare, însă doar pentru turiştii care fac traseul pe jos.

Din cauza unor astfel de teribilişti, intrarea către unul dintre cele mai cunoscute obiective naturale din Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului a fost blocat. De câteva zile, un gard a fost ridicat la intrarea spre Focul Viu. Proprietarii terenului spun că au luat această decizie pentru că nu au mai suportat haosul.

"Proprietari de mașini de teren, proprietari de ATV-uri și motocicliști, care își turează motoarele în zona ariei natural protejate Focul Viu, distrugând astfel atât aria natural protejată cât și proprietatea noastră privată", spune Liliana Ungureanu, proprietar teren.

Şi localnicii le dau dreptate proprietarilor.

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"Ca să ajungi la focul, unde arde focul viu acolo, trebuie să treci pe proprietatea unor oameni. Și oamenii poate nu vor să le tăvălești fânul. Sau mai știu, sau să le strici. Nu știu. Fiecare cu proprietatea lui face ce consideră el mai bine".

"Turismul nu se practica numai cu moto, cu atelaje, ci pietonal. Pe bună dreptate, doamna Ungureanu, cred că are dreptate. Terenul se strică, mai ales după ploi, după astea. Terenul nu e practicabil cu asemenea atelajei, utilaje", spun localnicii.

Proprietarii terenului spun că nu vor să blocheze definitiv accesul la obiectivul turistic. Ei cer de la autorităţi limitarea clară a ariei protejate și un regulament de vizitare. Până atunci, accesul pe terenul lor rămâne închis pentru toată lumea, inclusiv pentru pietoni. Autoritățile locale nu au încă o soluţie pentru cei care vor să ajungă la Focul Viu.

"Cei care dețin ATV-uri, motociclete sau chiar și mașini de teren pot parca aici, undeva în zonă. Iar accesul până la Obiectivul Turistic Focul Viu se poate realiza cam 40 de minute pe vechea cărare și pe proprietățile oamenilor. Dar, din momentul când ei vor permite accesul", spune Florin Dragomirescu, viceprimar Lopătari.

Focul Viu de la Lopătari este un fenomen natural care apare datorită gazelor naturale ce ies prin fisurile scoarței terestre şi se aprind cu ajutorul cristalelor de cuarț care reflectă lumina soarelui. Flăcările pot să atingă şi un metru înălțime.