Accesul în Pasajul Piaţa Presei Libere, oprit parţial. Când aplică Metrorex restricţiile

Accesul în Pasajul Piaţa Presei Libere va fi restricţionat în nopţile de 21-22 aprilie şi 22-23 aprilie 2026, în intervalul orar 23:00-5:00, informează Metrorex printr-un comunicat.

de Redactia Observator

la 21.04.2026 , 15:18
Potrivit sursei citate, restricţiile sunt necesare pentru desfăşurarea lucrărilor de montare a echipamentelor de măsurare topografică în zona viitoarei staţii de metrou Piaţa Montreal, aferentă Secţiunii Sud a viitoarei Magistrale 6. În cadrul acestor activităţi desfăşurate de constructor vor fi montaţi reperi topografici utilizaţi pentru monitorizarea structurală a pasajului şi a construcţiilor aflate în zona de influenţă. Lucrările se desfăşoară cu acordul autorităţilor competente.

"În afara intervalelor menţionate, circulaţia prin pasaj se va desfăşura în condiţii normale. Traficul de pe carosabilul din afara pasajului nu va fi restricţionat şi nu va fi deviat. Pentru a reduce impactul asupra traficului rutier şi disconfortul participanţilor la trafic, lucrările se desfăşoară exclusiv pe timpul nopţii. Semnalizarea lucrărilor va fi realizată conform cerinţelor legale, iar la finalizarea activităţilor traficul va fi redeschis, iar semnalizarea rutieră va fi readusă la starea iniţială", se menţionează în comunicat.

Ce a spus milionarul celebru despre soţia lui, pe care a înşelat-o cu cea mai bună prietenă a ei
Reacția lui Chef Orlando Zaharia după ce și-a pierdut cuțitul de aur din sezonul 17. Ce spune după eliminarea lui Petrică Drelciuc
E gata! Mirel Rădoi l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB! Exclusiv
Cu câți bani a rămas, de fapt, bucureșteanul care a câștigat 13 milioane de euro la Joker. Cât este impozitul 
Cel mai controversat trapper din România a răspuns la marea întrebare! Consumă sau nu substanțe interzise
