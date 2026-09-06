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Video Accident cu 4 mașini în zona Universitate din București. Un șofer a intrat pe banda pentru autobuz

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 09:08 | Modificat la 06.09.2026, 09:23

Accident grav în zona Universităţii din Capitală. Două persoane au ajuns de urgență la spital, după un impact în care au fost implicate patru autoturisme.

Surse Observator spun că totul s-ar fi întâmplat după ce un șofer a circulat ilegal pe banda destinată autobuzelor și a lovit în plin o mașină care încerca să intre pe o stradă adiacentă.

Din cauza impactului puternic, alte două autoturisme au fost avariate. Toate circumstanţele în care a avut loc accidenul urmează să fie stabilite de către poliţişti.

Alexia Bucur
Alexia Bucur
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