Accident grav în zona Universităţii din Capitală. Două persoane au ajuns de urgență la spital, după un impact în care au fost implicate patru autoturisme.

Surse Observator spun că totul s-ar fi întâmplat după ce un șofer a circulat ilegal pe banda destinată autobuzelor și a lovit în plin o mașină care încerca să intre pe o stradă adiacentă.

Din cauza impactului puternic, alte două autoturisme au fost avariate. Toate circumstanţele în care a avut loc accidenul urmează să fie stabilite de către poliţişti.