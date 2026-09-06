Video Accident cu 4 mașini în zona Universitate din București. Un șofer a intrat pe banda pentru autobuz
Accident grav în zona Universităţii din Capitală. Două persoane au ajuns de urgență la spital, după un impact în care au fost implicate patru autoturisme.
Surse Observator spun că totul s-ar fi întâmplat după ce un șofer a circulat ilegal pe banda destinată autobuzelor și a lovit în plin o mașină care încerca să intre pe o stradă adiacentă.
Din cauza impactului puternic, alte două autoturisme au fost avariate. Toate circumstanţele în care a avut loc accidenul urmează să fie stabilite de către poliţişti.
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