S-a dat startul distracției pentru prietenii blănoși! Weekendul acesta, în Sectorul 3 al Capitalei, zeci de stăpâni au mers împreună cu animalele lor de companie pentru o zi plină de joacă și voie bună. Pe lângă concursuri cu premii, preparate delicioase și jocuri interactive, vizitatorii festivalului au avut parte și de o surpriză: șansa de a adopta un cățel sau o pisică.

Zeci de stăpâni au ales să-și petreacă weekendul alături de prietenii necuvântători, într-o zi plină de activități și surprize.

”Este un eveniment care se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de bunăstarea animăluţelor. Ne adresăm în mare parte căţeilor dar avem foarte mulţi parteneri care au şi produse din zona celorlate animale de companie, din zona pisicuţelor, rozătoare”, spune Ana Maria Mureșanu, organizator.

”Ultima activitate va fi un traseu cu obstacole prin care şi omul şi câinele va trebui să treacă, iar la final va sta şezi pe un podium şi va primi un premiu şi câinele şi omul”, spune Denis Toader, co-organizator.

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”Avem un cocktail special pentru căţei, noi acum avem un nou concept. E supă de vită cu ceva recompense naturale şi putem să le oferim si noi un cocktail. Se numeşte Woofmopolitan”, spune un participant.

Iar distracţie a fost din plin. Mai mult, cei care au venit singuri au avut ocazia să adopte un animal. Însă, înainte de a face acest pas, trebuie să țină cont de câteva lucruri esențiale: un câine are nevoie de îngrijire medicală, hrană adecvată și, mai ales, de un stăpân responsabil, care să-i ofere timp și atenție.

”Trebuie să fie decis să adopte, dacă nu este decis nu este problemă, poate să vină la noi la adăpost să petreacă timp cu căţeii. Se adoptă cu buletinul, semnăm şi un contract, e un act cât se poate de responsabil şi legal totodată, persoanele trebuie să ştie că sunt respondabile legal, după cum ştim în România abandonul se pedepseşte cu amendă de până la 12 mii de lei. Cea mai bună soluţie pentru abandon este să avem soluţii responsabile, încă de la început oamenii să primească aceşti câini cu deplină responsabilitate”, spune Victor Gavril, coordonator fundraising adăpost Speranța.

”Ar putea să ne sprijine cu o donaţie dacă nu pot adopta, şi dacă nu, facem un contract de adopţie şi vor avea reducere 10% la mâncărică toată viaţa”, spun voluntarii.

Cei prezenţi s-au arătat dornici să meargă acasă cu un prieten blănos.

”Sunt pro adopţii responsabile, decât să cumpărăm căţei, mai bine îi adoptăm”, spun participanții.

Iubitorii de animale sunt așteptați și astăzi la Woof Fest, pentru o ultimă zi plină de distracție, de dimineață până seara.