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Ţinte aeriene la graniţa cu Ucraina: două avioane F-18 au fost pregătite să intervină. RO-Alert emis în Tulcea

- Shutterstock
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Editor Mihai Iorga | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.09.2026, 08:08 | Modificat la 06.09.2026, 08:12

Ţinte aeriene au fost detectate în apropierea frontierei cu Ucraina, două aeronave F-18 şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT fiind pregătite pentru decolare, anunţă duminică MApN, care precizează că locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Reprezentanţii MApN au transmis că, sâmbătă, în jurul orei 23.40, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărăerii a detectat un grup ţinte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

”Sistemele de apǎrare antiaerianǎ au fost trecute în stare de alertǎ; două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forţelor Aeriene Române au fost pregǎtite pentru decolare. Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00.10”, a anunţat MApN.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

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 Alerta aeriană a încetat la 00.42.

Mihai Iorga
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