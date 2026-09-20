Tragedie fără margini într-o localitate din Prahova. Un tânăr de 19 ani a murit, iar un altul de 18 este în stare critică la Spitalul Judeţean din Ploieşti, după un accident înfiorător.

Salvatorii ajunşi la faţa locului i-au găsit pe ambii tineri încarceraţi, şi în ciuda eforturilor, pentru băiatul de 19 ani nu s-a mai putut face nimic. Amicul lui, deşi a fost extras cu semne vitale, pe drumul spre spital starea i s-a agravat, iar echipajul de pe ambulanţă a fost nevoit să-l intubeze.

Tot la unitatea medicală a ajuns şi un al treilea ocupant al autoturismului - un băiat de 15 ani, dar care nu are răni ce-i pun viaţa în pericol. Poliţiştii trebuie să pună, acum, cap la cap întreg filmul tragediei.