Parcul Operei din Iaşi s-a transformat aseară într-o scenă în aer liber. Mii de ieşeni au profitat de vremea bună şi de accesul gratuit pentru a participa la cea de-a 15-a ediţie a galei "Magia serii în sunet și lumină" , un spectacol în care muzica de operă şi-a dat întâlnire cu dansul, laserele şi artificiile. Artiştii Operei Naţionale din Iaşi au adus în faţa publicului arii celebre din toate perioadele muzicale, inclusiv partituri care nu se mai regăsesc în repertoriul actual al teatrului liric ieşean. Evenimentul marchează începutul unei noi stagiuni şi împlinirea a 70 de ani de când există operă la Iaşi.

Spectacolul "Magia serii în sunet și lumină“ organizat de Opera Naţională din Iaşi a scos afară din case peste 5.000 de persoane.

"Am mai fost şi în anii din urmă, mi se pare acum extraordinar că se poate face pe esplanada operei, iar jocul de lumini şi amplasamentul este altceva".

"E foarte frumos pentru ieşeni aşa suntem mai aproape de cei de pe scenă, de artişti, îi vedem, e foarte frumos".

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"Cred că este deja o tradiţie la Iaşi, în fiecare an s-a organizat în diferite locuri, anul acesta este este mai frumos pentru că e finalizat şi parcul aici în faţa Teatrului Naţional", spun oamenii.

Şi pentru copii a fost o plăcere să asculte simfoniile.

"Chiar este prima dată când vine şi mi s-a părut o ocazie să cunoască opera, să vadă ce înseamnă".

"Mi se pare minunat, e o ocazie deosebită să vedem spectacolul de lumini, sunetul, este într-adevăr o plăcere".

"E interesant, n-am mai fost, dar e interesant", spun oamenii.

Mai ales că opera s-a împletit perfect cu dansul, iar sub bagheta dirijorului Vladimir Lungu, show-ul a fost garantat.

"Este o mare bucurie să deschidem această stagiune în aer liber să fim atât de aproape de publicul nostru şi ne dorim să fie o seară de sărbătoare, de sărbătoare a muzicii care să fie în acelaşi timp o invitaţie către noua stagiune în care să transmitem publicului multă emoţie şi poveşti frumoase", spune Cristina Grigoraş, solista Operei Naţionale Iaşi.

Evenimentul marchează începutul unei noi stagiuni şi a ajuns în acest an la cea de-a 15-a ediţie. Stagiunea aceasta este una specială pentru opera ieşeană, una aniversară, se împlinesc 70 de ani de când a fost înfiinţată opera de aici din Iaşi aşa că pe tot parcursul stagiunii vor avea loc spectacole noi, iar pe scenă vor urca şi invitaţi de renume mondial.

"Genul acesta de arte presupune un schimb de emoţie între public şi artist astfel nu s-ar mai naşte magia, magia ajunsă la ediţia a cinsprezecea, o magie foarte importantă, deoarece celebrăm şi cei 70 de ani de operă instituţionalizată la Iaşi, am pregătit un repertoriu aparte care trece cronologic istoria operei. Plecăm de la Baroc, repertoriul francez, Loulie, Glouc şi ajungem până la pagini de romantism adică Vagner", spune Andrei Fermeşanu, manager Opera din Iaşi.

Seara de magie s-a încheiat cu jocuri de lumini şi un superb foc de artificii.