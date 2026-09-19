Video O familie întreagă, filmată pe trotinetă în Mehedinți. Tatăl conducea, iar mama își ținea cu o mână copilul
Doi adulţi şi un copil, înghesuiţi pe aceeaşi trotinetă electrică, în mers! Imaginea incredibilă a fost surprinsă pe o stradă din Drobeta-Turnu Severin. Poliţiştii i-au oprit, iar cel aflat la ghidon s-a ales cu o amendă pe măsură.
O familie întreagă a fost surprinsă în timp ce circula pe o trotinetă electrică, în județul Mehedinți. Imaginile au fost filmate de un trecător, care s-a declarat revoltat și șocat de cele văzute, și au fost ulterior publicate pe rețelele de socializare.
În imagini se observă cum cei doi soți circulă împreună pe trotinetă, în timp ce femeia ține copilul în brațe cu o singură mână.
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi a transmis că bărbatul a fost sancționat cu o amendă de 2.160 de lei.
Ce spune legea
Transportul pasagerilor pe trotineta electrică este interzis. Polițiștii atrag atenția că nerespectarea regulilor poate duce la accidente grave.
Chiar în aceeași zi, polițiștii Serviciului Rutier Mehedinți au desfășurat o acțiune pentru prevenirea accidentelor în care sunt implicați bicicliști și conducători de trotinete electrice.
În urma controalelor, au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 3.460 de lei. Polițiștii au constatat și 18 fapte privind conducerea trotinetelor cu viteze de peste 25 km/h.
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Nouă vehicule care nu erau înregistrate pentru circulația pe drumurile publice au fost ridicate, iar în aceste cazuri au fost întocmite dosare penale.