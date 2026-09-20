Un copil de doar patru ani a fost transportat de urgenţă la spital, după ce a căzut de la etajul trei al blocului în care locuia. Vecinii care cunosc familia nu-şi pot explica ce s-a întâmplat. Poliţiştii au deschis o anchetă penală şi trebuie să stabilească dacă a fost sau nu un accident.

În jurul orei 16, s-a dat alarma în municipiul Sebeş din judeţul Alba. Un apel la 112 anunţa faptul că un copil de patru ani a căzut de la etajul al treilea al blocului în care locuia.

"Când am ieşit afară din casă, era salvarea aici şi plângea un copil. Mie mi s-a părut că l-a lovit maşina, că sunt mici şi circulă maşini multe. Am auzit că-i mama lui şi plângea şi-l striga", povestesc vecinii.

Cel mic a primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar mai apoi a fost transportat de urgenţă la Spitalul Judeţean. Având în vedere rănile pe care le-a suferit, medicii au decis să-l transfere la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Timișoara.

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Vecinii care o cunosc pe mama copilului sunt în stare de şoc.

"O mamă conştientă. Se ducea cu copiii, se plimba, îi ducea în parc".

"Numai lucruri bune se poate spune despre ea. Duce copiii la grădiniţă, îi aduce. Mâncare bună. Lucruri negative despre ei nu se poate spune, să ştiţi".

"Ea e o femeie pentru copii. Îşi vede de ei. E o fată foarte responsabilă, n-avem ce zice de ea", spun vecinii.

"Poliţiştii efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs incidentul", spune Andreea Alexe, purtător de cuvânt IPJ Alba.

În dosarul penal pe care l-au deschis, anchetatorii trebuie să stabilească, în primul rând, dacă a fost sau nu un accident. În cazul în care se confirmă, trebuie să afle de ce copilul a fost lăsat nesupravegheat şi cine era în locuinţă cu el în momentul în care a căzut.