Vremea devine instabilă în mai multe regiuni ale ţării, unde sunt aşteptate averse, descărcări electrice şi, la munte, rafale de vânt de până la 60-70 km/h. Ploile vor apărea mai ales în zonele montane, dar şi în Muntenia, Dobrogea şi nordul Olteniei. În rest, vremea se menţine caldă, cu maxime de până la 32 de grade, iar în Bucureşti temperatura va ajunge la aproximativ 29 de grade.

Vremea de mâine 20 septembrie. Averse şi descărcări electrice, urmate de o noapte cu ploi în vest şi nord

Vremea la noapte

Cerul va fi variabil. Izolat vor fi averse slabe (cantități de apă de 1...5 l/mp) în Carpații de Curbură, estul Carpaților Meridionali, sudul Moldovei, precum și în nordul și nord-estul Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor încadra între 5 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 18 grade pe litoral. Pe arii restrânse în centrul, sudul și estul țării se va forma ceață.

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Vremea de mâine 20 septembrie în ţară

Vremea de mâine 20 septembrie. Averse şi descărcări electrice, urmate de o noapte cu ploi în vest şi nord

Vremea va fi caldă. Pe parcursul zilei cerul va fi variabil, temporar cu înnorări, averse (cantități de apă de 1...10 l/mp și izolat de 15...20 l/mp) și descărcări electrice, local la munte și pe suprafețe mai mici în Muntenia, Dobrogea și posibil în nordul Olteniei. Noaptea cerul se va înnora treptat în regiunile vestice, nordice, centrale și la munte, iar averse slabe (cantități de apă de 1...7 l/mp), vor fi în Maramureș, în cea mai mare parte a Crișanei, local în zona montană, în jumătatea de nord a Moldovei, în nord-vestul și nordul Transilvaniei, în extremitatea de nord a Banatului și cu totul izolat posibil în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului pe crestele montane unde la rafală se vor atinge viteze de 60...70 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul Olteniei și al Banatului, iar cele minime vor fi cuprinse între 5 grade în estul Transilvaniei și 19 grade în nordul litoralului. Dimineața și noaptea izolat va fi ceață.

Vremea de mâine 20 septembrie în Bucureşti şi Cluj

În Bucureşti, vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, mai mult senin în prima parte a zilei. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 13...16 grade.

La Cluj, vremea va fi plăcută, cu cer senin şi fără precipitaţii. Vântul va sufla slab şi izolat, iar temperaturile maxime ating 23 de grade.

Vremea de mâine 20 septembrie la munte

Vremea se va menține caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și pe arii restrânse averse și descărcări electrice, pe parcursul zilei cu o probabilitate mai ridicată în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură, iar noaptea în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Vor fi cantități de apă de 1...10 l/mp, iar după-amiaza cu totul izolat posibil în masivele sudice de 15...20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în a doua parte a intervalului la altitudini mari unde se vor atinge viteze la rafală de 60...70 km/h.