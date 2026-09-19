Reacţia unor italieni care au intrat pentru prima dată în Salina Turda
Doi turiști italieni au vizitat Salina Turda și au rămas uimiți de ceea ce au descoperit la zeci de metri sub pământ. Fascinați de dimensiunea minei și de amenajările din interior, cei doi s-au întrebat cine a avut ideea de a transforma o mină de sare într-un adevărat parc de agrement.
Cei doi au filmat experiența și au descris spațiul din subteran drept unul "labirintic". Un coridor lung face legătura între mai multe zone ale salinei, iar turiștii au remarcat aerul răcoros și atmosfera spectaculoasă.
Mini-golf și biliard, la 112 metri sub pământ
Una dintre cele mai mari surprize pentru italieni a fost faptul că, în interiorul salinei, vizitatorii pot găsi zone dedicate distracției.
La 112 metri adâncime, turiștii au descoperit mese de biliard și un teren de mini-golf. Pentru ei, combinația dintre o mină de sare și un parc de agrement pare aproape neverosimilă.
Cei doi s-au întrebat, uimiți, cine a avut ideea de a amenaja un astfel de spațiu într-o mină de sare. Au remarcat și roata panoramică din interior, care oferă o perspectivă neobișnuită asupra imensului spațiu subteran.
Turul a continuat într-o altă zonă spectaculoasă a Salinei Turda, unde cei doi au descoperit un lac subteran și mai multe bărci.
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Peisajul i-a dus imediat cu gândul la universul "Harry Potter". Unul dintre turiști a comparat lacul cu scena în care morții ies din apă, iar celălalt a fost de acord cu asemănarea.
Pentru cei doi italieni, experiența a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât toate aceste atracții se află în interiorul unei foste mine de sare.
Italienii: "De ce să mergi la supermarket după sare?"
Spre finalul videoclipului, turiștii au venit și cu o întrebare spusă în spirit de glumă: de ce ar mai merge cineva la supermarket să cumpere sare, când poate ajunge direct într-o mină de sare?
Reacțiile lor au fost entuziaste pe tot parcursul vizitei, iar Salina Turda a fost descrisă drept un loc "genial".