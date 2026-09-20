Toamna aceasta frumuseţea Cazinoului din Constanţa se îmbină perfect cu muzica clasică. Pe scena clădirii emblematice vor veni artişti renumiţi din Europa, care vor încânta melomanii cu cele mai rafinate acorduri. Spectacolele sunt coordonate de Ioan Holender, una dintre cele mai marcante personalități ale lumii lirice internaționale. Festivalul celebrează diversitatea expresiei muzicale şi aduce un strop de culoare pe litoral în extrasezon.

Toamna aceasta, acordurile clasice vibrează pe Faleza Cazinoului din Constanţa. În clădirea emblematică de pe litoral se reunesc muzicieni consacrați internațional, iar prima ediţie a „Cazino Music Festival“ își propune să celebreze muzica într-un cadru spectaculos și deopotrivă intim.

"E o bucurie că a reînviat şi să-l vedem la adevărata splendoare. România are multe evenimente culturale, dar Constanţa ducea lipsa".

"În primul rând, este superbă clădirea. Şi, în al doilea rând, evenimentul în sine", spun oamenii.

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"Un festival de muzică clasică coordonat de maestrul Ioan Holender, fostul director al Operei de Stat din Vienna, cel care a selectat toate propunerile muzicale pe toată această perioadă a festivalului", spune Anamaria Mișa, director Cazinou Constanţa.

În acest weekend, un invitat de prestigiu din Italia - cvartetul „I Solisti Veneti“, pune în valoare muzica din perioada barocă italiană, cu un accent deosebit pe creația lui Antonio Vivaldi. Din repertoriu nu vor lipsi lucrările lui Albinoni, Tartini, Corelli și Locatelli.

"Un moment deosebit la acest templu de cultură. O orchestră de cameră, una dintre cele mai apreciate în Europa şi în lume. Un cuartet superb".

"Am venit să vizităm clădirea cazinoului şi cu ocazia aceasta şi spectacolul. Şi în celălalte oraşe ar trebui să se ia exemplu de aici".

"Este multă efervescenţă în perioada estivală şi linişte în extrasezon, aşa că ne bucurăm că avem un motiv în plus să venim de la Bucureşti la Constanţa", spun spectatorii.

Pe scena Cazinoului vor urca și doi dintre cei mai apreciați artiști lirici români ai momentului, soprana Adela Zaharia și baritonul Ionuț Pascu.

"Următoarele spectacole ne vor oferi cu siguranţă un program foarte divers, în sensul că, dacă ai venit o dată la festival, la un concert, este foarte bine să vii şi la celălalte concerte, pentru că vei descoperi reinterpretări ale pieselor pe care toată lumea la cunoaşte. O să parcurgem o călătorie de la baroc, la jazz, la crossover şi piese din contemporan", spune Miruna Moise, organizator de evenimente.

Spectacolele au loc în fiecare weekend, iar ultimul eveniment este programat pe 22 noiembrie.