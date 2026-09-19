Cel mai mare concurs de video mapping din lume revine în Capitală. Zilele Bucureştiului aduc proiecțiile spectaculoase pe fațada Palatului Parlamentului, chiar în această seară. Spectacolul începe în scurt timp. Şi surprizele nu se opresc aici: sunt pregătite numeroase evenimente pentru tot weekendul.

Sunt primele teste. O avanpremieră a spectacolului din această seară. Unul care va aduna, ca în fiecare an, zeci de mii de oameni în Piaţa Constituţiei.

"Două sau trei luni durează de obicei ca să creăm ceva care ne dă pe spate, iar atunci când suntem uimiţi, înseamnă că e ceva bun.", spune Filip Modest Szanbelan, concurent Germania.

Participanții din Ungaria, Japonia, Germania, Franța, China, Statele Unite ale Americii și Brazilia au pus la punct ultimele detalii. Tema ediției iMapp din acest an este "PAST. FORWARD."

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"Este despre viitor, la ce ne putem aştepta în viitor, ce creaţii vom vedea în viitor, fuziunea dintre tehnologie și artă, şi câteva speculaţii despre asta.", spune Leticia Ramos, concurent Brazilia.

Proiecţiile vor fi jurizate de specialişti ai artelor audiovizuale din toată lumea.

"Veţi vedea cei mai buni artişti de pe glob la această formă de artă, care sunt în top.", explică Joshua Bernard, preşedintele juriului.

"Este cea mai mare proiecţie pe care o văd live, este foarte impresionant să fii aici.", declară Leandro Vigas, jurat Brazilia.

"Este o bucurie pentru noi să reunim atât de mulţi artişti internaţionali.", spune Cristina Nichimiş, consilier ARCUB.

Repetiţii au fost şi pentru momentul special, din această seară, dedicat Nadiei Comăneci.

Spectacolul începe de la ora 21.30. Iar intrarea este liberă.