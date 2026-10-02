Accident grav în Voluntari! Un bărbat a murit după ce a fost lovit de o maşină. Medicii au încercat minute în şir să-l resusciteze, însă, din păcate, fără rezultat.

Bărbatul în vârstă de 53 de ani ar fi încercat să traverseze printr-un loc în nepermis, mai exact un bulevard intens circulat.

Acesta ar fi reușit să treacă de primele două benzi și ar fi ajuns în scuarul care delimitează sensurile de circulație. Acolo, însă, s-ar fi împiedicat și ar fi căzut pe șosea în momentul în care o mașină venea pe banda respectivă. Echipajele ajunse la fața locului l-au resuscitat, însă, din nefericire, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost zero. Cazul nu este singular. Pe drumul național 24, o femeie care a circulat pe un loc nemarcat pentru pietoni, a murit pe loc după ce a fost lovită de un camion.