Pe litoral, sezonul nu se încheie odată cu vara. Pentru mii de oameni, toamna este momentul perfect pentru tratamente şi recuperare. Pacienţii merg acolo pentru celebrul nămol terapeutic, dar şi pentru terapiile de recuperare. Cererea este atât de mare, încât unii îşi rezervă locul cu un an înainte. Iar dacă împachetările cu nămol rămân printre cele mai căutate proceduri, bazele de tratament au trecut şi ele în era tehnologiei. Acum, aparatele moderne completează terapiile tradiţionale şi oferă noi variante pentru cei care vor să-şi recapete mobilitatea şi să-şi amelioreze durerile.

La 72 de ani, Vasile Predescu vine tocmai din Bacău pentru tratamentul de la Techirghiol. De cinci ani, face drumul până la malul mării.

"Pentru toate procedurile care se fac aici, începând de la parafină, galvanice", spune Vasile Predescu, pacient.

Alţii cred că tratamentul balnear îi menţine tineri.

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"Vin de 11 ani, pentru că este modul care îmi dă viaţă", spune o femeie de 79 de ani.

În bazele de tratament, pacienții pot face proceduri de fizioterapie, kinetoterapie, masaje, băi și împachetări cu nămol, dar și terapii asistate de tehnologie.

"Gama de proceduri este foarte complexă. Proceduri complexe cu dispozitive extraordinar de modere", spune Valentina Elena Ionescu, director medical Sanatoriul Techirghiol.

Pentru pacienții asigurați, o zi de internare, cu cazare, masă și tratament, costă între 150 și 300 de lei, în funcție de condițiile alese. Cei care nu ajung la sanatoriu pot găsi tratamente și în hotelurile din stațiunile de pe litoral.

De la an la an pe litoral sunt tot mai multe hoteluri care au servicii balneo și spa și care rămân deschise și în extrasezon. Cele mai multe sunt aici, în Eforie Nord.

"Avem în pachet o ofertă autumn balneo spa - Pachetul porneşte pentru doi adulţi, pachetul all inclusive, de la 662 lei pe noapte", spune Mihaela Clima, şef recepţie hotel.

De curând, Parlamentul a adoptat legea care declară turismul balnear domeniu strategic prioritar.