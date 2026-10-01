O femeie de 58 de ani din Galați a murit după o ceartă care a avut loc la locul de muncă. Femeia era cardiacă și lucra într-un hipermarket. S-ar fi prăbușit după ce un superior i-ar fi cerut să se mute de la casa de marcat pe unul dintre raioane. Familia femeii susține că ambulanța a fost chemată târziu, iar femeia s-a stins la spital. Rudele ei au depus acum o plângere penală, dar și una la Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Familia femeii spune că aceasta s-a plâns de aproximativ două luni acasă de abuzurile verbale și emoționale la care este supusă la serviciu. În plus, în ziua în care aceasta a decedat, a fost pusă să facă anumite munci care nu intrau în atribuțiile ei.

Mai mult, compania avea deja de la victimă documentele din care reieșea că are probleme cardiace, dar șefei directe nu i-a păsat de acest lucru. A fost certată în acea zi pentru că a refuzat să facă anumite lucruri, dusă în biroul directorului, unde cearta a durat aproximativ o oră, iar când a ieșit de acolo, i s-a făcut rău brusc.

Câțiva colegi au încercat să-i acorde ajutor, iar șefa directă a rugat un alt angajat să o ducă acasă cu mașina, lucru pe care acesta din urmă l-a refuzat pentru că a văzut că îi este foarte rău femeii.

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În loc să sune la 112, cineva din magazin a sunat-o pe sora acesteia, care lucrează la același magazin, dar în alt oraș, după care a fost apelat și numărul 112, iar un echipaj SMURD a ajuns la fața locului și a preluat-o. Din păcate, era prea târziu, pentru că a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital.

Acum familia a depus plângeri la instituțiile abilitate să facă o anchetă în acest caz, să facă dreptate. Mă refer la Poliție și Inspectoratul Teritorial de Muncă, care au deschis și au declanșat anchete în paralel pentru ucidere din culpă, dar și în ceea ce privește acest accident de muncă petrecut în urmă cu aproximativ două săptămâni, într-un supermarket din oraș.