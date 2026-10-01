4 persoane, printre care un copil de 7 ani, au murit după ce maşina în care se aflau a fost lovită de tren

Un autoturism în care se aflau 4 persoane a fost lovit de către un tren joi, în judeţul Galaţi. În urma accidentului, pasagerii şi-au pierdut viaţa. Şoferul nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase și ar fi pătruns pe calea ferată.

În urma primelor verificări efectuate, au stabilit că o femeie, în vârstă de 26 de ani, din comuna Ghidigeni, județul Galați, în timp ce conducea o autoutilitară, la trecerea la nivel cu calea ferată de la intersecția cu DJ 240, nu ar fi respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune și ar fi pătruns pe calea ferată, potrivit IPJ Galaţi.

În acel moment, autoutilitară a fost lovită de un tren care circula pe relația București – Iași.

Toţi pasagerii din autoturism au decedat

În urma impactului, conducătoarea auto și trei pasageri aflați în autoutilitară, respectiv un bărbat, în vârstă de 64 de ani, o femeie, în vârstă de 45 de ani, și o minoră de 7 ani, au decedat.

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Trecerea la nivel cu calea ferată unde s-a produs accidentul nu este prevăzută cu bariere, dar are semnale acustice şi luminoase.

"În localitatea Ghidigeni a avut loc un accident rutier, la trecerea peste calea ferată, unde un tren călători a lovit o autoutilitară de transport", anunţă, joi, ISU Galaţi.

"Din păcate toţi sunt decedaţi. Se intervine la faţa locului cu 1 autospeciala de stingere, 1 descarcerare ,1 ambulanta smurd tip b 1, ambulanta SAJ", au precizat pompierii.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române precizează că trenul se deplasa pe relaţia Bucureşti Nord – Iaşi, iar traficul feroviar este oprit pe Secţia CF 600, la intersecţie cu DJ 240, în zona localităţii Gara Ghidigeni, judeţul Galaţi.

Se estimează reluarea circulaţiei după ora 19:00.