Un scandal de stradă între două găști de tineri, izbucnit după o noapte de petrecere în club, s-a terminat tragic la Fălticeni. Un tânăr de 25 de ani a fost bătut fără motiv şi până la moarte de trei adolescenţi, cel mai mic are doar 15 ani. Agresorii şi-au dat seama prea târziu că au trecut linia roşie, când au văzut că victima nu mai mișcă, au început să strige speriaţi după Ambulanţă. Toţi trei sunt acum în arest.

"Sunaţi la Ambulanţă! Băi, nu are puls, băi! A murit, săracul!"

Beniamin a petrecut toată noaptea în club cu prietenul lui din copilărie. Spre dimineaţă, un grup de adolescenţi s-a apropiat de ei şi a izbucnit un conflict. Tânărul de 25 de ani şi camaradul lui au plecat din club, dar gaşca de puşti i-a urmărit până într-o parcare şi i-a atacat. Acum, locul tragediei este plin de flori şi lumânări aduse de prietenii victimei.

"Lovituri doar în cap au fost, constatate la deces, i-au provocat decesul. Hemoragia cerebrală şi hemoragia internă, de acolo a provenit moartea lui", spune tatăl vitreg al victimei.

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Cel mai mic atacator are 15 ani

Este clubul în care tinerii au petrecut până la ora patru dimineaţa. Camerele de supraveghere montate în locaţie îi vor ajuta pe anchetatori să refacă filmul tragediei. Crima a avut loc într-o parcare, la 500 de metri de secţia de poliţie. Cel mai mic atacator are 15 ani. Este primul care a sărit la bătaie şi a fost reţinut de anchetatori.

"Face sport, box sau ce face el şi vrea să se afirme că el bate Fălticeniul, pe oricine vrea. Să se afirme pe reţele, să se afirme în faţa prietenilor", spune tatăl vitreg al victimei.

Ceilalţi complici ai lui, ambii în vârstă de 17 ani, au fost arestaţi preventiv 30 de zile

"A fost într-un loc nepotrivit la momentul nepotrivit. L-au văzut un băiat neliniştit, a fost ca o ţintă probabil", spune o femeie.

"L-au lăsat acolo, l-au lăsat pur şi simplu mort", menţionează verişorul victimei.

Victima a muncit o vreme în Franţa, iar în ultima vreme lucrase la o fabrică din Fălticeni pentru a-şi ajuta familia.

"El a fost ca şi copilul meu, a crescut cu copiii mei. Un băiat cuminte, harnic, muncitor, respectuos din cale afară", povesteşte o femeie.

Prietenul lui în vârstă de 27 de ani a fost şi el grav rănit în încăierare, are nevoie de nouă zile de spitalizare.