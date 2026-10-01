Este perioada în care începem să fugim în weekend spre munte. Asta dacă şi numai dacă ţine şi vremea cu noi. Scurtă recapitulare locală: dimineţi răcoroase tare, dar peste 20 de grade la prânz. Chiar 25-26 pe alocuri şi fără ploi.

Diminețile au devenit tot mai reci în depresiunile intramontane și în zonele montane, unde temperaturile au coborât deja sub pragul înghețului și s-a format brumă. În restul țării, valorile termice sunt ușor mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, însă fără episoade importante de frig.

La prânz, vremea rămâne însă neobișnuit de caldă pentru începutul lunii octombrie. În mod normal, la final de septembrie, temperaturile maxime ajung până la aproximativ 23 de grade, însă în vestul țării s-au înregistrat frecvent valori de 24-25 de grade.

Temperaturile ridicate se vor menține până la finalul acestei săptămâni. În unele regiuni, maximele vor ajunge la 25 de grade, prag considerat specific unei zile de vară. Precipitațiile vor lipsi în mare parte, în timp ce diminețile vor continua să fie reci.

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Octombrie va fi mai cald decât în mod normal

Deocamdată, nu sunt așteptate episoade importante de ninsoare. La munte au existat deja precipitații sub formă de zăpadă, iar în unele zone s-a depus un strat foarte subțire.

Prognozele indică însă temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru luna octombrie, în special în vestul țării.

În mod obișnuit, maximele scad de la aproximativ 23 de grade la începutul lunii până la circa 15 grade la finalul lui octombrie. Anul acesta, valorile termice ar urma să rămână peste mediile climatologice în mare parte din interval.

Ploile se vor înmulți după jumătatea lunii

Precipitațiile vor fi puține în această săptămână, însă după 13 octombrie sunt așteptate ploi mai frecvente.

Acestea vor apărea mai întâi în sudul și estul țării, apoi se vor extinde treptat și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă ar putea deveni peste mediile normale pentru această perioadă în unele zone.

Pentru că temperaturile vor rămâne ridicate, cele mai multe precipitații vor fi sub formă de ploaie.

Spre finalul lunii, vremea ar urma să revină la valori normale din punct de vedere termic. În aceste condiții, la munte sunt posibile precipitații mixte la altitudini mai mici și ninsori la altitudini mai mari.

Astfel de episoade nu sunt neobișnuite pentru finalul lunii octombrie. De altfel, unul dintre cele mai timpurii straturi de zăpadă înregistrate în București s-a format pe 25 octombrie 2014.

România are nevoie de ploi după o perioadă foarte secetoasă

Anul acesta, cantitățile de precipitații au fost foarte reduse, iar deficitul de apă se resimte inclusiv la nivelul Dunării.

Debitul fluviului la intrarea în țară a coborât la valori foarte mici și ar urma să scadă în continuare în prima parte a lunii octombrie.

O revenire treptată a precipitațiilor este posibilă după jumătatea lunii, însă chiar și un regim pluviometric peste media lunii octombrie nu înseamnă automat cantități foarte mari de apă, deoarece această perioadă este, în general, una relativ săracă în precipitații.

Local, sunt însă posibile cantități mai importante de apă.

Cum va fi vremea la munte în weekend

Weekendul se anunță plăcut în zonele montane, cu vreme liniștită și temperaturi potrivite pentru activități în aer liber.

Peisajul de toamnă va deveni tot mai spectaculos în perioada următoare, odată cu schimbarea culorii frunzelor și avansarea sezonului.