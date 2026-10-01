Anchete peste anchete la Galați, după o moarte suspectă la locul de muncă. O femeie de 58 de ani, cu probleme cardiace, angajată la un hipermarket, a murit după o ceartă cu șefii. Rudele fac acum acuzații grave: spun că superiorii ar fi chemat ambulanța abia după câteva zeci de minute. Reprezentanții magazinului nu au comentat până acum situația.

Aurelia lucra la casieria unui hipermarket din Galați, pe tura de dimineață, când la un moment dat șefa directă i-ar fi cerut să meargă pe raion. Rudele femeii spun însă că acest lucru nu intra în atribuțiile ei și în plus, aceasta era cardiacă, avea montat un stent și nu avea voie să facă efort fizic.

Femeia era cardiacă şi i s-a făcut rău după o ceartă cu şefii

"Ea s-a dus pe raion 2 ore, a stat pe raion, după care a revenit. Am înțeles că sora mea i-a zis: te rog frumos să mă lași pe casă pentru că mai am o oră jumătate și îmi e foarte rău. [...] I-a vorbit și mai urât. I-a trântit poarta și a zis: faci ce zic eu" povestește sora victimei, Ioana Ionescu.

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Femeia de 58 de ani a urcat apoi în biroul directorului pentru a rezolva problema, acolo unde ar fi fost chemată și șefa directă.

"Au mai stat o oră aproape sus, sora coborând foarte roșie la față, nervoasă. După care i s-a făcut rău. Din spusele colegilor, ea a început să vomite, să facă spume la gură, să tremure și să tușească rău" mai spune sora victimei, Ioana Ionescu.

Reporter: Ce s-a întâmplat acolo i-a adus sfârșitul?

Marian Țîgîra, soțul victimei: I-a declanșat boala. Ea a fost continuu - continuu agresată verbal și nu a rezistat. S-a supărat foarte tare și nu a avut ajutorul necesar.

Se plângea de abuzurile la care era supusă de două luni de zile

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Aurelia a fost stabilizată inițial și a ajuns la spital, acolo unde a și murit la scurt timp. Familia ei susține că ar fi putut să supraviețuiască dacă ambulanța ar fi fost chemată mai repede.

"Înțeleg că și serviciul 112 a fost apelat cu oarecare întârziere față de momentul în care a apărut simptomatologia. Am solicitat administrarea unui probatoriu complex ca să se stabilească dacă există o legătură de cauzalitate între acel conflict, acel stres acut, și ceea ce s-a întâmplat ulterior în momentul decesului" spune avocata familiei, Andreea Naggar.

De altfel, atât familia victimei, cât și o fostă angajată vorbesc despre conflictele de la locul de muncă.

"O relație abuzivă din punctul meu de vedere, prin prisma țipetelor pe care mi le adresa. 'Taci! Dă-i drumul pe raion! Nu stați degeaba! Nu vreau să vă văd! Ieșiți!'" povestește o fostă angajată.

Rudele victimei a depus plângeri la poliție și la ITM

"Evenimentul e în curs de cercetare la ITM Galați în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor producerii acestuia. Este considerat accident de muncă" spune Mihaela Ramona Mihai, reprezentant ITM.

Am cerut o reacție și de la conducerea hipermarketului, dar până în prezent nu am primit niciun răspuns.

Un alt caz asemănător a avut loc în urmă cu 4 ani, în București. Atunci, o tânără de 27 de ani a făcut infarct și a murit la birou. Tânăra leșinase la începutul zilei de muncă, dar nu a fost lăsată să plece. Abia după cel de-al doilea leșin, șefii au chemat ambulanța, dar din păcate a fost prea târziu.