Accident grav pe Centura Capitalei: un şofer a murit după ce a sărit peste un sens giratoriu

Accident grav pe Centura Capitalei, unde un şofer şi-a pierdut viaţa din cauza vitezei. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional.

Un şofer de aproximativ 50 de ani a murit azi-noapte, după ce, din cauza vitezei, nu a reuşit să mai oprească autoturismul, a sărit peste un sens giratoriu și s-a răsturnat.

Din nefericire, echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs această tragedie.