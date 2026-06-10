Observator » Evenimente » Accident grav pe Centura Capitalei: un şofer a murit după ce a sărit peste un sens giratoriu

Accident grav pe Centura Capitalei: un şofer a murit după ce a sărit peste un sens giratoriu

Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.06.2026, 09:22 | Modificat la 10.06.2026, 09:26

Accident grav pe Centura Capitalei, unde un şofer şi-a pierdut viaţa din cauza vitezei. Atenție, urmează informații cu puternic impact emoțional. 

Un şofer de aproximativ 50 de ani a murit azi-noapte, după ce, din cauza vitezei, nu a reuşit să mai oprească autoturismul, a sărit peste un sens giratoriu și s-a răsturnat.

Din nefericire, echipajele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs această tragedie.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
centura bucuresti otopeni accident sens giratoriu
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.