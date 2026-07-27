Ne permitem din ce în ce mai puţine activităţi relaxante. Şi se vede: abia dacă putem visa la un concediu şi ne bucurăm din ce în ce mai rar de un spectacol de teatru sau de un film bun. Asta arată, cel puţin, ultimele date ale Institutului Național de Statistică.

Conform datelor Institutului Național de Statistică, 81% dintre gospodării au făcut față anul trecut cheltuielilor cu veniturile pe care le au, iar procentul este în creștere cu câteva puncte față de anul 2024. Chiar și așa, anul trecut, doar 3 din 10 familii din România și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță în afara gospodăriei.

În 2024 doar 26% dintre familiile din România și-au permis un concediu. Rămâne însă un lux mersul la teatru sau la cinema. Doar 14% dintre familiile din România și-au permis anul trecut acest lucru.

După plata tuturor cheltuielilor, rămân foarte puțini bani și pentru restul achizițiilor. Anul trecut, doar 10% dintre familiile care spun că au mai rămas cu bani după ce au achitat toate cheltuielile și-au permis să schimbe mobilierul. De exemplu, 23% și-au cumpărat electrocasnice și, ceva mai mult, 40% și-au permis să-și cumpere și haine.

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Totuși, există și multe gospodării, în special în mediul rural, care nu fac față cheltuielilor. 54% dintre cei care locuiesc în mediul rural spun că nu și-au permis să-și plătească nici măcar cheltuielile cu întreținerea locuinței. Pentru a face față acestui lucru, cei mai mulți au apelat la economii sau s-au împrumutat de la rude.