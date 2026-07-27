Alertă în Buzău, după ce un trecător ar fi observat căzând din cer un obiect luminos

Alertă în Buzău, după ce un trecător a observat un obiect luminos căzând din cer. Pompierii au efectuat căutări, timp de mai multe ore, pe o suprafață de teren de aproximativ nouă hectare între Buzău și Maxenu, însă nu au găsit nimic.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Buzău, la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje.

Alarmă în Buzău

''A fost un apel aseară din partea unui trecător care ar fi observat un obiect luminos ce ar fi căzut. La fața locului au ajuns echipaje dar nu s-a identificat nimic'', a declarat pentru maior George Crețu din cadrul ISU Buzău, pentru Agerpres.

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Instituția Prefectului a transmis că este posibil ca obiectul luminos care ar fi fost observat de trecător să fie un arc electric, ținând cont că în zona respectivă există o rețea de înaltă tensiune.

''Căutările s-au efectuat pe o suprafață de nouă hectare azi-noapte și nu s-a identificat nimic. Nu s-a găsit nimic, mă gândesc la un arc electric pentru că trece o rețea de înaltă tensiune pe acolo. La ora 23:00 s-au deplasat (pompierii - n.r.) la fața locului'', a declarat prefectul județului, Leonard Dimian.