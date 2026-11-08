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Accident în Reșița, provocat de o șoferiță băută de 21 de ani. Un copil de 15 ani a ajuns la spital

Accident în Reșița, provocat de o șoferiță băută de 21 de ani. Un copil de 15 ani a ajuns la spital - Shutterstock
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Editor R.O. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 08.11.2026, 12:52 | Modificat la 08.11.2026, 12:52

O tânără de 21 de ani s-a ales cu dosar penal după ce s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a provocat un accident rutier în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Caraș-Severin, relatează Agerpres.

Potrivit oficialilor IPJ, tânăra, care avea o concentraţie alcoolică de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat. În urma impactului, un copil de 15 ani, aflat în autoturism, a fost rănit şi a fost preluat de ambulanţă pentru a fi transportat la spital.

"La data de 8 noiembrie 2026, în jurul orei 04:30, Poliţia Municipiului Reşiţa a fost sesizată, prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu rănirea unei persoane. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa, care, din primele verificări efectuate, au stabilit că o tânără în vârstă de 21 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe o stradă din Municipiul Reşiţa, din direcţia Câlnic către Triaj, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, ar fi părăsit partea carosabilă şi a intrat în coliziune cu un stâlp de iluminat public. Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicat fiind de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind condusă la spital, în vederea recoltării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei", precizează IPJ.

Tânăra este cercetată pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

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Redactia Observator
R.O.
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