Accident violent la antrenamentele pentru Reşiţa Rally, din Caraş-Severin.

Un camion de concurs a ieşit de pe traseu şi s-a răsturnat într-o curbă de pe Valea Domanului. Pilotul a vrut să ia o curbă periculoasă, dar a pierdut controlul volanului şi s-a dus drept.

Accidentul s-a produs înaintea etapei a patra din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă

În scârţăit de frâne, vehiculul de curse a derapat puternic, iar în câteva clipe a rupt parapetul metalic şi s-a răsturnat într-un şanţ de la marginea drumului, în pădure.

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Accidentul s-a produs înaintea etapei a patra din Campionatul Naţional de Viteză în Coastă. Din fericire, pilotul a scăpat doar cu câteva zgârieturi şi o sperietură.