Adolescent de 16 ani din Buzău, arestat preventiv pentru că a încercat să îşi violeze verişorul de 9 ani

Un adolescent în vârstă de 16 ani din judeţul Buzău, suspectat că ar fi încercat să întreţină raporturi sexuale cu vărul său, un copil de nouă ani, a fost arestat preventiv.

Adolescent de 16 ani din Buzău, arestat preventiv pentru tentativă de viol asupra vărului de 9 ani - Shutterstock

Potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Pătârlagele, procurorul de caz a solicitat Judecătoriei Pătârlagele arestarea preventivă în cazul adolescentului de 16 ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de viol asupra unui minor, transmite Agerpres.

"Situaţia de fapt reţinută în sarcina inculpatului mai sus menţionat constă în aceea că la data de 05.07.2026, inculpatul (...) a încercat să întreţină relaţii sexuale prin constrângere, cu numitul (...) în vârstă de 9 de ani, profitând de vârsta fragedă a minorului, dar şi de relaţia de rudenie dintre aceştia, fiind veri primari. (...) Inculpatul (...) mai este cercetat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele în cadrul altui dosar penal pentru infracţiunea de viol săvârşit asupra unui minor, constând în acte sexuale repetate exercitate asupra aceleiaşi persoane vătămate minore în perioada 2024-2025", a transmis Parchetul de pe lângă Judecătoria Pătârlagele.

În urma solicitării procurorului de caz, Judecătoria Pătârlagele a dispus arestarea preventivă a tânărului pentru o perioadă de 30 de zile.