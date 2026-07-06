Uleiul rămas în tigaie nu trebuie să ajungă la gunoi sau în chiuvetă. Pe modelul Sistemului de Garanţie - Returnare, el poate fi transformat în beneficii concrete. Rețeta e simplă: strângeți uleiul folosit într-un PET, închideți bine capacul și duceți-l la un punct de colectare. Ajutaţi mediul, evitaţi să înfundaţi chiuvetele şi, pe deasupra, primiţi şi recompense.

În Bucureşti, puteţi recicla uleiul alimentar în benzinării, unde primiţi puncte în plus pe card, dar şi în unele supermarketuri.

"Eu îl reciclez şi îl duc la un supermarket şi în schimb primesc ori apă plată ori detergent de vase.", spune o femeie.

"Un minut. Atât a durat să reciclez 4 litri de ulei alimentar uzat, în schimbul cărora am primit o sticlă nouă de ulei. În funcţie de punctul de colectare la care doriţi să mergeţi, beneficiile sunt diverse şi aici mă refer la alte produse, bani, sau chiar vouchere.", precizează Ramona Sîrbu, reporter Observator.

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Recompensa este cea care îi convinge pe tot mai mulţi români să nu mai arunce uleiul, ci să-l recicleze.

"Îl adun în sticle şi îl duc la reciclat la diferite supermarketuri.", spune un cetăţean.

"Eu nu am văzut locaţii unde să-l duci şi pare urât să te duci cu o mică cantitate.", adaugă un alt cetăţean.

Un gest simplu, dar cu un câştig dublu: unul pentru noi, altul pentru mediu.

"Mi se pare că pe partea de SGR de exemplu, funcţionează aşa de bine pentru că oamenii simt că câştigă ceva. Dacă 10% dintre bucureşteni ar recicla un litru de ulei timp de un an, am reuşi să nu contaminăm cu 134 de tone de ulei apa din Bucureşti.", spune Andrei Bucureci, specialist reciclare.

În Timişoara, primăria a pus la dispoziţie 17 oilbox-uri, unde localnicii pot arunca uleiul uzat.

"În ultimii 3 ani, aproape de la an la an, am dublat cantitatea de ulei pe care reuşim s-o colectăm. Am ajuns la peste 90 de tone colectate până în prezent. Am creat parteneriate cu UAT-uri, cu primării, şi am montat aşa-numitele oilbox uri, nişte tomberoane de colectare a acestui deşeu.", precizează Roxana Damaschin Țecu, antreprenor.

Ajuns la reciclare, uleiul care şi-a făcut treaba în tigaie pleacă spre o a doua viaţă.

Într-un atelier, 90.000 de litri de ulei alimentar uzat au fost transformați în ultimii ani în peste 30.000 de lumânări parfumate, dar și mai bine de 80 de tone de biodiesel. Procesul a contribuit la protejarea de 60.000 de metri cubi de apă și la reducerea emisiilor cu aproximativ 100 de tone de dioxid de carbon.

"Uleiul curat ajunge din nou pe aragaz. Pe plită într-o oală. De exemplu, acum fac la 40 de pahare, am pus 3 litri. Peste uleiul ăsta care e acum, încep să îi dau drumul. Bag 6 căni de ceară citronela. După ce se topește toată ceara în oală, mai las cam vreo 10-15 minute să se răcească.", spune Ana Ciucura, specialist reciclare deşeuri.

În toată ţara, sunt mai bine de 400 de puncte de colectare pentru uleiul alimentar folosit.