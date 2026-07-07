Programul Rabla 2026 începe pe 20 iulie. Liber şi pentru maşinile fabricate în China

Vești bune pentru cei care vor să-şi schimbe maşina. Veţi putea cumpără în continuare modele chinezeşti prin programul Rabla. Programul se lansează pe 20 iulie, de la ora 10:00.

Autorităţile s-au răzgândit. Nu mai impun restricţii în funcţie de ţara în care sunt fabricate autoturismele aşa că ediţia din acest an va fi la fel ca cea din 2025.

"Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a decis lansarea Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice în formatul similar cu programul care a funcţionat în ultima sesiune dedicată persoanelor fizice din anul 2025. Astfel, introducerea noilor criterii privind originea geografică a autovehiculelor eligibile va fi amânată pentru sesiunea actuală, iar programul va putea fi lansat fără întârzieri suplimentare pentru beneficiarii care aşteaptă să achiziţioneze un autovehicul nou, mai puţin poluant. În paralel, Ministerul va parcurge toate demersurile necesare pentru introducerea acestor criterii pentru sesiunea de anul viitor", anunţă, luni, Ministerul Mediului, într-un comunicat de presă.

Ministerul mediului spune ca o astfel de restricţie ar fi putut întârzia cu cel puţin trei luni lansarea programului. Mai ales că cererea pentru maşinile chinezeşti este în creştere.

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"Cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziţie şi ar pune presiune suplimentară pe piaţa auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută şi aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În acelaşi timp, nu renunţăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuţiile tehnice, inclusiv cu reprezentanţii Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susţine aceste criterii pentru anul viitor", a declarat Diana Buzoianu.

În prima jumătate a acestui an au fost înmatriculate de aproape patru ori mai multe astfel de autoturisme decât în aceeași perioadă din 2025. Ceea ce înseamnă că au ajuns la o cotă de piaţă de 11% din totalul maşinilor noi înmatriculate.

În ceea ce priveste programul Rabla, bugetul rămâne de 300 de milioane de lei, iar ecotichetele vor avea valori cuprinse între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul mașinii cumpărate.

Programul Rabla 2026 începe pe 20 iulie

Ministerul Mediului anunță că persoanele fizice care vor să își schimbe mașina veche și poluantă cu un autovehicul nou, mai eficient și mai puțin poluant, se vor putea înscrie în Programul Rabla Auto 2026 începând cu data de 20 iulie 2026, ora 10:00.

Înscrierea se va face online, prin aplicația informatică disponibilă pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu: www.afm.ro

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Condiții de eligibilitate

Condiţiile de eligibilitate vor rămâne cele aplicate în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice, respectiv sesiunea reluată în baza noului ghid aprobat în anul 2025, după suspendarea sesiunii anterioare.

La începutul lunii iunie, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că urma a fi introdus un nou criteriu şi anume cel potrivit căruia orice maşină fabricată în Uniunea Europeană este eligibilă pentru acest program.