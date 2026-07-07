Femeia care ar fi plasat bomba din Monaco, găsită împuşcată şi îngropată lângă Kiev. Doi ofiţeri, arestaţi

Anastasia Berezovskaia, femeia suspectată că ar fi plasat bomba din Monaco, un atentat la viaţa unui cunoscut miliardar ucrainean, a fost găsită moartă şi îngropată lângă Kiev. Presa ucraineană susţine că doi ofiţeri ai serviciilor secrete ar fi fost deja arestaţi în acest caz.

Femeia suspectată că ar fi plasat bomba din Monaco, găsită împuşcată lângă Kiev. Doi ofiţeri, arestaţi - Profimedia

Potrivit Ukrainska Pravda, femeia suspectă în cazul tentativei de asasinat asupra lui Vadim Ermolaev a fost găsită îngropată lângă Kiev, luni, 6 iulie, în jurul orei 23:00, după ce ar fi fost împușcată.

Jurnaliştii ucraineni susţin că doi suspecţi, ofiţeri, au fost reţinuţi deja în acest caz. Unul dintre ei face parte din GUR, serviciu secret subordonat Ministerului Apărării iar al doilea este un fost membru al forțelor de ordine.

În august 2022, acelaşi site, Ukrainska Pravda, a realizat o anchetă de amploare despre ucrainenii bogați stabiliți în Monaco pentru a evita războiul, cunoscuți sub denumirea ironică de "Batalionul Monaco".

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Ermolaev primise cetăţenia cipriotă în 2019 şi fusese plasat sub sancţiuni de statul ucrainean în 2023. Potrivit presei ucrainene, sancţiunile au fost motivate de faptul că el continuase să facă afaceri în Crimeea anexată de Rusia.

Pe 29 iunie, o explozie la locuinţa din Monaco a lui Vadim Ermolaev l-a rănit pe acesta, dar şi pe partenera lui, căreia i-au fost amputate picioarele, precum şi pe fiul miliardarului ucrainean.

Poliţia din Monaco a publicat ulterior imagini cu o femeie care se afla în zonă în momentul exploziei şi care a fost considerată principala suspectă.

Acesta ar fi fugit imediat din Monaco, cu destinaţia Germania. Presa franceză, citând surse apropiate anchetei, susţinea încă din primele ore de la atentat că implicarea SBU (Serviciul de Informaţii Intern al Ucrainei) nu este exclusă în acest caz.