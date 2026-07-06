Imagini care îţi strâng inima la Constanţa, unde o mamă şi-a bătut fetiţa în mijlocul străzii în timp ce copila plângea şi striga după ajutor. Filmările au ajuns la autorităţi, iar incidentul este anchetat. Legea împotriva părinţilor care îşi abuzează copiii a fost înăsprită recent. Pedepele ajung la 13 ani de închisoare.

"I-ai spus lui mami?

I-ai spus lui mami „handicapată“?"

"Care este problema?

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Mama îşi trage copilul de păr şi îl bruchează în timp ce trecătorii încearcă să o potolească. La final, încearcă o explicaţie.

"Nu mai pot, doamnă! Mă disperă! Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos! Nu mai pot! Credeţi că totul se creşte cu blândeţe? Mi-i cresc singură de cinci ani!", spune mama.

Rămâne de văzut dacă autorităţile îi vor da dreptate.

"Vom efectua cercetări şi vom lua deciziile care se impun. Niciun părinte nu ar trebui să manifeste un astfel de comportament faţă de copilul său", a declarat Roxana Onea - purtător de cuvânt Direcţia pentru Protecţia Copilului Constanţa.

Riscă 10 ani de închisoare

Părinţii care îşi abuzează ori neglijează copiii şi îi pun în pericol sunt pedepsiţi mai dur. Legea a fost modificată recent şi îi poate trimite la închisoare până la 10 ani pe cei acuzaţi de rele tratamente. Dacă abuzul este consecinţa consumului de alcool sau droguri, pedeapsa creşte cu trei ani.

"Se pot face inclusiv demersuri cu privire la extragerea minorilor din cadrul familiei, emiterea unui ordin de protectie pana la sanctionarea efectiva a faptei penale", a declarat Cătălin Crăciunescu, avocat.

Dincolo de pedepse, specialiştii spun că este nevoie de educaţie şi pentru părinţi.

"Să discute cu părinții despre metode alternative de creștere și să nu mai apeleze la pedeapsa corporală sau alte forme de constrângere care nu au nicio treabă cu educația copilului", a declarat George Roman - jurist Salvaţi Copiii.

Potrivit unei analize, jumătate dintre copii sunt bătuţi, zilnic, de părinţi.