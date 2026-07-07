Inteligența artificială își face tot mai mult loc în medicină, iar un studiu recent scoate la iveală concluzii îngrijorătoare despre sistemele medicale din Europa.

Un studiu realizat de o companie farmaceutică internațională arată că foarte mulți oameni acceptă prezența inteligenței artificiale în actul medical.

Cu toate acestea, factorul uman rămâne cel în care oamenii au cea mai mare încredere. Mulți dintre cei care au participat la studiu spun că ar accepta ca inteligența artificială să aibă acces la dosarul lor medical, iar unii chiar ar fi dispuși să primească un diagnostic generat de aceasta.

În același timp, respondenții consideră că interacțiunea cu medicul este esențială. Ei spun că au cea mai mare încredere în farmacist și în medicul de familie atunci când vine vorba despre sănătatea lor.

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De asemenea, oamenii folosesc deja instrumente bazate pe inteligență artificială pentru monitorizarea activității fizice, gestionarea și urmărirea tratamentelor. Totuși, ei susțin că relația cu medicul rămâne foarte importantă.

Cu alte cuvinte, europenii acceptă inteligența artificială în domeniul sănătății, însă mai degrabă într-un rol de asistent, considerând că medicul trebuie să fie cel care stabilește diagnosticul final.