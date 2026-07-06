Două fete, de 9 și 15 ani, au fost rănite grav pe DN1, la Bușteni. Copilele au fost spulberate în timp ce traversau strada pe trecerea de pietoni. Șoferul spune că nu le-ar fi văzut și le-a lovit în plin. Intervenția rapidă a medicilor a fost salvatoare, iar cele două fete au supraviețuit ca prin minune. DN1 a fost tronsonul cu cele mai multe accidente grave de anul trecut.

Impactul extrem de puternic a avut loc pe una dintre cele mai aglomerate şosele, în localitatea Buşteni, pe Drumul Naţional 1. Cele două fete, de 9 şi 15 ani, se apropie de trecerea de pietoni şi păşesc încrezătoare pe zebră, convinse că maşina care se apropie are suficient timp să încetinească şi să oprească.

Şoferul de 63 nu are, însă, nicio reacţie. Nu dă semne că apasă frâna şi le loveşte în plin. Copilele sunt aruncate în aer şi proiectate sunt roţile maşinii de pe sensul opus. Bărbatul dechide portiera şi se prăbuşeşte când vede ce a făcut. Medicii ajung într-un suflet să le salveze pe copilele rănite extrem de grav.

"Ambele erau inconştiente, prezentau traumatisme grave, erau policontuzionate. Echipajul TIM a luat fata de 9 ani şi a transportat-o la UPU Braşov, iar echipajul cu medic a adus-o pe fata de 15 ani la Spitajul Judeţean Ploieşti", a declarat George Duță, purtător de cuvânt SAJ Prahova.

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Impact devastator surprins

"În momentul prezentării era intubată, în urma investigaţiilor imagistice s-a stabilit diagnosticul de traumatism cerebral grav, în momentul de faţă nu necesită intervenţie chirurgicală, dar este monitorizată la intervale scurte pentru a se stabili dacă se impune acest lucru", a declarat dr. Andrei llincă, director medical SJU Ploiești.

Polițiștii îl cercetează acum pe bărbatul de 63 de ani. Specialiștii în conducere spun că paza bună trece primejdia rea, iar principiul se aplică deopotrivă și șoferilor, și pietonilor.

"Şoferul trebuia să fie preventiv văzând că cel de pe celelălalt sens este oprit. El trebuia să reducă viteză, să se asigure stânga-dreapta dacă cineva se angajează în traversare sau nu. El probabil era cu gândul în altă parte şi nu a redus viteza de deplasare. Pietonul merge pe principiul domnule am prioritate, mă simt ca într-un tunel, nu are cum să mă lovească nimeni şi pur şi simplu mă angajez în traversare fără să îmi pese de ceilalţi", a declarat Răzvan Friptu, instructor auto.

Anul trecut, DN1 a fost cel mai periculos drum din România. Au fost 425 de accidente grave, iar 48 de persoane și-au pierdut viața.