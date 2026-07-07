Pompierii intervin marţi pentru stingerea unui incendiu puternic într-un apartament situt la etajul8 al unui bloc de pe Calea Moşilor, din Capitală.

Pompierii intervin marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei. La sosirea echipajelor, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și a fost localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea focului și ventilarea spațiilor interioare afectate.

Până în acest moment, nu au fost identificate victime, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară.

Articolul continuă după reclamă

La intervenție au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.