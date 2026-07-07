Observator » Evenimente » Incendiu puternic într-un apartament de pe Calea Moșilor, în Bucureşti. Flăcările au izbucnit la etajul 8

Video Incendiu puternic într-un apartament de pe Calea Moșilor, în Bucureşti. Flăcările au izbucnit la etajul 8

Galerie (2)
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 07.07.2026, 12:10 | Modificat la 07.07.2026, 12:25

Pompierii intervin marţi pentru stingerea unui incendiu puternic într-un apartament situt la etajul8 al unui bloc de pe Calea Moşilor, din Capitală.

Pompierii intervin marți pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat la etajul 8 al unui bloc de pe Calea Moșilor, în Sectorul 2 al Capitalei. La sosirea echipajelor, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum.

Potrivit ISU București-Ilfov, incendiul s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați și a fost localizat. Pompierii acționează pentru lichidarea focului și ventilarea spațiilor interioare afectate.

Până în acest moment, nu au fost identificate victime, iar evacuarea locatarilor nu a fost necesară.

Articolul continuă după reclamă

La intervenție au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și două echipaje SMURD.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
Like
incendiu bucuresti apartament calea mosilor
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.