Harta notelor la BAC 2026. Județele în care s-au obținut cele mai multe medii de 10
Rata de promovare la sesiunea din iulie a examenului de Bacalureat este 74,8%, uşor mai mare decât în 2025, când a fost 74,3%, anunţă Ministerul Educaţiei. Cele mai multe note de 10 au fost obţinute la Matematică şi la Logică şi argumentare, iar 45 de elevi au media 10 după probele scrise.
Rezultatele înregistrate la probele scrise din cadrul sesiunii iunie - iulie a examenului naţional de bacalaureat 2026 (prima afişare) au fost publicate astăzi, 7 iulie. Datele înregistrate în aplicaţie relevă o rată cumulată de promovare (toate promoţiile) de 74.8% (74,3% în prima sesiune a anului trecut, înainte de contestaţii), informează Ministerul Educaţiei.
Au promovat, în total, 94.345 de candidaţi - 90.263 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.082 din promoţiile anterioare - din numărul celor 126.169 de candidaţi prezenţi.
Pentru promoţia curentă, rata de reuşită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoţiile din anii trecuţi, procentul se situează la 31.7%.
45 de medii de 10
45 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10. 16.217 de elevi din toate promoţiile au obţinut medii situate în intervalul 9 - 9.49.
În București, 12 candidați au luat media 10 la examenul național de Bacalaureat. În județul Cluj au fost obținute 4 medii de 10 și în județul Iași 3 medii maxime. Câte 2 medii de 10 sunt în județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj. O singură medie de 10 este în județele Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt.
- Rezultate BAC 2026. Notele au fost afișate: Rata de promovare este de 74,8%, 45 de elevi cu media 10
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4.685 de candidaţi nu s-au prezentat, iar 67 de candidaţi au fost eliminaţi.
În ceea ce privește notele pe probe, la matematică și logică și argumentare s-au înregistrate cele mai multe rezultate de 10.
- Limba şi literatura română: 454
- Limba şi literatura maternă: 34
- Proba obligatorie a profilului: 3.548 (Matematică: 2.289; Istorie: 1.259);
- Proba la alegere a profilului şi a specializării: 3.158 (cele mai multe note de 10 au fost obţinute la logică şi argumentare)