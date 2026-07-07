Harta notelor la BAC 2026. Județele în care s-au obținut cele mai multe medii de 10

Au promovat, în total, 94.345 de candidaţi - 90.263 de candidaţi din promoţia curentă, respectiv 4.082 din promoţiile anterioare - din numărul celor 126.169 de candidaţi prezenţi.

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Pentru promoţia curentă, rata de reuşită/promovare este de 79.7%, în timp ce pentru promoţiile din anii trecuţi, procentul se situează la 31.7%.

45 de medii de 10

45 de candidaţi au încheiat probele scrise cu media 10. 16.217 de elevi din toate promoţiile au obţinut medii situate în intervalul 9 - 9.49.

În București, 12 candidați au luat media 10 la examenul național de Bacalaureat. În județul Cluj au fost obținute 4 medii de 10 și în județul Iași 3 medii maxime. Câte 2 medii de 10 sunt în județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj. O singură medie de 10 este în județele Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt.