De cel puţin jumătate de an, tânărul de 31 de ani făcea trafic de droguri de mare risc, alături de doi prieteni. La percheziţii, ofiţerii antidrog au găsit în locuinţele lor multe plicuri cu canabis, ecstasy, cristal, dar şi bani din tranzacţii.

Fiul pastorului ar fi vândut droguri inclusiv minorilor

Anchetatorii spun că Vladimir Pustan nu avea o problemă să vândă narcotice inclusiv minorilor. Tânărul a terminat Şcoala de Agenţi de Poliţie din Cluj. A fost repartizat agent la o secţie din Bucureşti. După doi ani, s-a transferat la Beiuş, ca poliţist de proximitate.

Iulia Pop, reporter Observator: Nemulţumit de salariul de agent, fiul pastorului s-a reprofilat rapid. Şi-a dat demisia din poliţie în 2019 şi şi-a găsit vocaţia în lumina reflectoarelor. De atunci lucrează la fundaţia familiei. E vlogger şi apare alături de tatăl său în emisiuni de satiră.

Fostul poliţist de proximitate a vrut să fie consilier local în Beiuș, dar şi consilier județean

În urmă cu 4 ani, a încercat să bifeze şi o carieră politică. A candidat atât pentru funcția de consilier local în Beiuș, cât și pentru o funcție de consilier județean. Faima tatălui său nu a fost de ajuns.

Iulia Pop, reporter Observator: Potrivit presei locale, pastorul Vladimir Pustan a clădit un imperiu financiar şi imobiliar. Preotul e înzestrat cu spirit antreprenorial de excepţie. Are un hotel, o clădire de birouri, studiouri de radio şi televiziune, mai multe case şi apartamente, cel puţin zece maşini şi microbuze, dar şi o cofetărie.

Iar scandalurile nu l-au ocolit. În 2014, pastorul a fost suspendat din funcţie de conducere a Cultului Penticostal Român, din cauza unui scandal iscat în jurul averii sale. Imediat, și-a înființat propria biserică, cu filiale în Oradea, Beiuș și Londra.

Vladimir Pustan jr., în arest pentrzu 30 de zile

Anul trecut, pastorul a şocat cu un video postat pe canalul său de YouTube, unde are peste 30.000 de abonaţi. Bărbatul s-a lăudat cum a agresat o copilă de 12 ani şi chiar a ameninţat-o cu moartea: Ce-o făcut, mă, spurcăţenia aia? Ea mânca îngheţată. Mi-a băgat globul de îngheţată în tenişi. Am apucat-o de gât, am strâns-o tare până s-o bulbucat şi am ridicat-o în sus, pe perete. "Aici îţi e sfârşitul", zic. Şi cu asta am terminat.

Fostul poliţist este în arest pentru 30 de zile, alături de complicii săi traficanţi.

