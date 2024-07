Detalii cutremurătoare despre tragedia din Bucegi. Fata de 19 ani a stat în direct la telefon cu dispecerii de la 112 până în ultimul moment. "Ajutor, mă atacă", au fost ultimele ei cuvinte . Pentru salvamontişti este cel mai grav caz din ultimul deceniu, dar nicidecum singurul. Atacurile se înmulţesc de la an la an, pe măsură ce animalele se apropie de oameni. Legea care permite împuşcarea a 500 de urşi pe an va fi votată luni, într-o sesiune extraordinară a Parlamentului.

Tragedia s-a derulat cu dispecerii 112 în telefon. Diana, fata de 19 ani, şi prietenul ei, Olaf, au sunat aproape simultan după ajutor.

La ora 15 şi 33 de minute băiatul i-a spus operatorului că au dat nas în nas cu ursoaica şi că Diana a luat-o la fugă, iar animalul sălbatic este pe urmele ei. Dispecerul a iniţiat imediat un apel în sistem conferinţă, la care s-au alăturat poliţişti, jandarmi şi salvamontişti.

În timpul convorbirii, specialiştii de la Salvamont le-au spus tinerilor să facă zgomot şi să se retragă, pe potecă, tot timpul cu faţa la urs. Le-au zis, de asemenea, să-şi abandoneze bagajele pe potecă, în speranţa că animalul va găsi mâncare înăuntru şi va renunţa la urmărire.

Operatorii au asistat îngroziţi la atac

Diana a sunat la 112, un minut mai târziu. De la celălalt capăt al telefonului, operatorii au asistat îngroziţi la atac.

"Mă atacă. Mă atacă. Mă atacă", a strigat fata în telefon.

În timp ce salvamontiştii erau pe drum, tânărul a revenit la 112 la ora 16.07 pentru a le spune exact unde se află. Din păcate pentru tânără nu se mai putea face nimic. Autopsia a arătat că primul atac al ursului nu a fost mortal. Rănile nu erau foarte grave. Dar tânăra a căzut în râpa din apropiere.

De pe poteca unde fata a fost atacată şi până în locul unde a fost găsită e o diferenţă de nivel de 50 de metri. Pe terenul abrupt și înclinat, însă, rostogolirea a fost de peste 120 de metri. Ultimul atac al ursoaicei, după cădere, i-a fost fatal.

"Cu un asemenea comportament agresiv niciodată nu ne-am confruntat. Şi este şi pentru noi o enigmă de ce ursul a procedat în acest mod", a declarat Daniel Banu, șef salvamont Prahova.

Testele au arătat că ursoaica nu era turbată şi nici nu avea pui. O ipoteză luată în calcul de jandarmi este că animalul ar fi simţit că tânăra este la menstruaţie şi asta a dus la comportamentul agresiv. Atacul a fost îndreptat doar împotriva fetei, însoţitorul ei a fost ignorat.

Dispecerii 112 si salvamontistii, care le au văzut şi auzit pe toate în meseria lor, spun că este cel mai grav caz din ultimii 10-15 ani la care au fost martori. Astăzi, mama Dianei a ridicat trupul fetei de la morgă. Femeia spune plângând ca s-a opus iniţial excursiei în Jepii Mici. Dar tânăra a insistat - era cadoul pe care şi-l oferea pentru că luase bacul.

"Am simţit că e ceva în neregulă. Am simţit. Sunt urşi, sunt prăpăstii, sunt o grămadă de lucruri periculoase. La 11 fără un sfert am vorbit cu ea. Şi apoi, de la ora cinci, am tot încercat să dau de ea", a povestit Laura Zaharia, mama tinerei ucise de urs.

În România urşii au ucis 27 de oameni, în ultimele două decenii

În România urşii au ucis 27 de oameni, în ultimele două decenii şi au rănit grav peste 270. S-au înmulţit şi apelurile la 112 care semnalează prezenţa animalelor, peste 23.000 în ultimii cinci ani.

Autorităţile spun că avem cea mai mare populație de urși din Europa, în jur de 8.000. Atacurile lor sunt tot mai dese iar în ultima vreme au ajuns în localități de câmpie.

Salvamontiştii spun că cel mai important este să facem zgomot în încercarea de a evita întâlnirea cu aceste animale sălbatice. Iar un astfel de fluier ataşat la breteaua rucsacului poate fi de mare ajutor. De asemenea, un spary cu piper, de mare putere, care să poată împrăştia agentul iritant lacrimogen la 6-7 poate chiar 8 metri poate fi util în cazul întâlnirii de aproape cu un urs.

Cazul tinerei ucise în Jepii Mici a determinat autorităţile să schimbe legea. Un proiect ținut în sertar va fi votat în sesiune extraordinară, luni, în Parlament. Actul va permite împuşcarea a 500 de urşi pe ani, faţă de 220 în prezent.

Asociaţiile de protecţie a animalelor nu sunt de acord.

Un primar din Buzău, o localitate călcată frecvent de animalele sălbatice vine cu o propunere radicală: închisoare de cel puţin trei luni pentru cei care hrănesc urşii.

