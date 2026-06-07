Finala celei de-a doua etape a Campionatului Național de Drift din acest sezon va avea loc astăzi în jurul Arenei Naționale din Capitală. Nu mai puțin de 84 de piloți din patru țări s-au înscris în competiție, iar mașinile lor însumează peste 40.000 de cai putere. Spectacolul promite adrenalină, viteză și dueluri spectaculoase pentru fanii motorsportului.

Fanii motorsport, care au ajuns zilele acestea la Arena Naţională, au avut ocazia să experimenteze adrenalina driftului din scaunul din dreapta al mașinilor de concurs. "Fanii care ne vor vizita în acest weekend se vor aştepta la, în primul rând, spectacol, în al doilea rând distracţie şi voie bună. Asta înseamnă driftul", a declarat Denis Manea, organizator.

Mii de spectatori din toată ţara sunt aşteptaţi azi la Arena Naţională

Anul trecut, 7.000 de spectatori au asistat la battle-urile de drif, iar organizatorii se aşteaptă un număr similar și la ediția din acest an. La startul cursei este şi Natalia Iocsak, prima femeie pilot din România care a câștigat un campionat național de drifting. "Îmi doresc să avansez mai mult, să învăţ şi să acumulez cât mai multă experienţă", a declarat Natalia Iocsak, pilot de cursă. Cea mai puternică mașină înscrisă în competiție depășește 1.000 de cai putere. Printre numele consacrate care se vor lupta pentru victorie la Arena Națională se numără şi Cătălin Trifan.

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Şi Alice Ene va fi la evenimentul de la Arena Naţională. Ea este cel mai tânăr pilot profesionist de drift din Europa. A moștenit pasiunea pentru mașini și adrenalină de la tatăl ei. "Îmi doresc să mă calific, având în vedere că am avut şi nişte probleme tehnice ieri şi astăzi, nici nu am apucat să fac o tură completă. După fiecare tură de battle tremur foarte tare şi am adrenalina la maxim", a declarat Alice Ene. Mii de spectatori din toată ţara sunt aşteptaţi azi la Arena Naţională, unde, pe lângă spectacolul pe patru roţi, vor avea parte de multe alte surprize.