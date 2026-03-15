Bărbatul din Argeş care a început să atace trecătorii la întâmplare, înarmat cu scut şi sabie, a fost reținut pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și ultraj. Şi va fi propus pentru arestare preventivă. Momentan, individul este internat în spital. Scenele derulate ieri sunt incredibile. Şi-a îndreptat furia şi asupra mascaţilor, chemaţi de urgenţă să îl potolească. Un agent a fost la un pas să fie înjunghiat, moment în care el şi colegii săi au deschis focul.

Între timp, poliţiştii au descoperit că aceeaşi persoană a vandalizat o spălătorie auto, în urmă cu câteva zile.

Bărbatul a început scandalul la o spălătorie auto aflată în apropierea casei. Fără să fie provocat de cineva, a început să erunce cu pietre şi fiare în maşinile care circulau pe şosea, apoi s-a baricadat în curtea lui, unde a coninuat să se comporte la fel, aşa că vecinii au fost nevoiţi să cheme poliţia. Până au ajuns echipajele, situaţia era tensionată, bărbatul era agitat şi avea asupra lui o sabie. Poliţiştii au încercat mai întâi să îl liniştească şi să îl convingă să ase arma jos. Pentru că nu a colaborat, poliţiştii au chemat trupele SAS.

În timpul intervenției, individul a urcat pe acoperișul unei clădiri din curte și a continuat să arunce cu obiecte spre forțele de ordine. Așa că luptătorii SAS au încercat să se apropie de el, dar nu au avut cu cine discuta. În acel moment, agenții au folosit armamentul din dotare și au tras un foc de armă care l-a rănit pe agresor în picior.

Individul a sărit de pe acoperiș de la o înălțime de 3-4 metri, dar nu a pățit nimic. A fost imobilizat și preluat de echipajele medicale. Rănile nu îi pun viața în pericol, spun medicii, și este internat într-un spital pentru persoane cu probleme psihice.

Bărbatul are familie, doi copii, dar însă ar fi trecut printr-o depresie acum un an, au spus vecinii. Atunci și-a pierdut locul de muncă și asta i-a schimbat comportamentul. Familia spune că bărbatul nu era diagnosticat și nu este diagnosticat cu o boală psihică, dar soția lui recunoaște comportamentul lui deplasat. Sabia și scutul care apar în filmări sunt făcute chiar de bărbat, meșterite de el în curtea casei, fără un motiv anume.

