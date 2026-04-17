Tânăr din Godeni, prins gonind cu 217 km/h în Olt. Ce "cadou" i-au făcut poliţiştii

Un şofer a fost înregistrat de aparatul radar când circula cu o viteză de 217 kilometri pe oră pe DEX 12, în judeţul Olt. El depăşise viteza legală admisă pe acel sector de drum cu 97 de kilometri pe oră. Bărbatul a rămas fără permis pentru 120 de zile şi a primit o amendă de 1.800 de lei.

de Larisa Andreescu

la 17.04.2026 , 12:51
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt au anunţat că poliţiştii au depistat un autoturism care circula pe DEX 12, dinspre Piteşti către Craiova, cu viteza de 217 kilometri pe oră.

”În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat de 32 de ani, din comuna Godeni, judeţul Argeş. Acesta a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu o viteză ce depăşea limita legală admisă pe acel sector de drum cu 97 km/h”, au afirmat poliţiştii.

Şoferul a fost amendat cu 1.822 de lei şi a rămas fără permisul de conducere pentru o perioadă de 120 de zile.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

