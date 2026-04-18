O femeie a fost găsită decedată, vineri seară, în toaleta unei biserici din municipiul Piteşti, din primele cercetări rezultând că ar fi vorba de o sinucidere, potrivit epitesti.ro .

O femeie de 47 de ani, găsită moartă în toaleta unei biserici din Piteşti. Ipoteza poliţiştilor

"În seara zilei de 17 aprilie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Piteşti a fost găsită o persoană decedată. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călineşti", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Conform aceleiaşi surse, cercetările au fost preluate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti, în cadrul unui dosar privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

"Pentru stabilirea cauzelor decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei", precizează IPJ Argeş.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că vom avea alt premier săptămâna viitoare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰